AI題材搶眼 光通訊族群放閃

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光通訊族群股價

光通訊廠包括統新（6426）、前鼎（4908）、聯亞（3081）、華星光（4979）陸續舉辦法說會，廠商仍在持續去化庫存之中，2023年產業需求尚未回復，但市場目光聚焦800G及AI應用，新題材帶動光通訊族群股價大噴發。

前鼎14日帶量衝第三根漲停，上詮、統新、光聖、聯鈞、波若威同步攻上漲停板。而14日舉行法說會的華星光，股價則收在平盤價175元。

華星光經營層在法說會上，對2024年展望看法正向，預期營收至少可與2023年持平，主要是AI伺服器需求從2023年3月開始轉強，預期此波資料中心的強勁需求，可以延續到2025年。

華星光400G產品已於去年量產，目前仍為該公司主要生產品，800G產品仍在開發之中，至於市場近期熱議的共同封裝光學元件（CPO），華星光預估，2026年CPO市場規模約3億美元，屆時CPO的應用才具意義。

市場法人則預期，華星光的產品組合正持續轉佳，可望帶動下半年毛利率趨勢向上。華星光現有產品組合，跟過往略有不同，近年來著墨於高速傳輸光收發模組。

根據LightCounting預估，2022～2027年光通訊產業銷售額年複合成長率為11％，資料中心部分，Yole預計，2026年資料中心銷售額為151億美元，2032年將成長至223億美元，其中，CPO在2026年後，將呈現明顯成長。

根據各大資料中心業者表示，可插拔式光模塊在1.6T～3.2T，依然不會完全被CPO全面取代，未來三～五年可插拔式光模塊與CPO解決方案，將各自發展。

華星光對中長期展望，認為AI需求強勁對光通訊產業正向助益，而短期需求波動則待觀察。

光通訊廠普遍認為，400G/800G的興起，主要是高速運算需求強烈雲端運算，AR/VR、AI、5G等技術應用對於流量需求非常大。

此一成長，將需要更高的頻寬，進而推動數據中心建置。而客戶採用高速率光模塊，將帶領光通訊進入應用新商機。