資通投資智造新創 拓IoT版圖

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系統整合商資通（2471）看好智慧製造的未來潛力，日前宣布投資IoT新創企業邁森科技。未來資通的製造執行系統（ciMes）將結合邁森科技的自動化整合技術，協助工廠設備達成機聯網，加速推動智慧製造創新應用。

法人分析，資通累計營收創下同期新高，上半年稅後純益0.9億元，每股稅後純益1.9元，均寫下歷史新高紀錄，後市營運發展值得關注。

資通表示，帶動今年度業績成長的三大動能，分別是「中國+1」的效應下，電子業供應鏈重組，帶動相關如企業資源管理系統（ERP）、客戶關係管理（CRM）等應用軟體的更新；第二項動能來自於企業對資訊安全的需求持續增溫；第三則是因應數位轉型，企業持續有IT相關的投資。

資通總經理林聖懿表示，近年全球製造業積極發展智慧製造，期望打造數字化、即時化、可視化的智慧產線，加速產業數位轉型。

而在智慧製造推動過程，「數據」正是生產的必備要素，如何善用數據做生產及營運的調整，成為企業致勝的關鍵。

該公司建議製造業可運用MES系統結合機聯網技術，進行數據的蒐集、分析及整合應用，進而轉化成重要的商業決策，為產業帶來真正的數位轉型價值。

未來該公司希望藉由邁森科技自動化整合技術，協助工廠的設備連網，擷取機台設備所串出的資訊，像是製程參數、設備運轉的時間、設備生產了多少量等，再彙整至ciMes系統加以分析運算。

最後透過MES系統智慧監控機台狀態與參數，建立設備異常警示及預修保養機制，及早避免設備不良造成損耗，能有效協助企業提升產品品質及生產稼動率，讓工廠的生產設備朝智能化的腳步前進，讓生產製造更有效率。

資通1至8月的營收5.24億元、年增1.72％，創下同期歷史新高紀錄。上半年稅後純益為0.9億元、年增65％，每股稅後純益1.9元，包括淨利及每股稅後純益均創下歷史新高紀錄。