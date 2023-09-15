台美交易所交流 成果豐

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為強化國際交流合作，提升臺灣資本市場全球能見度，證期局局長張振山、臺灣證券交易所董事長林修銘等一行，近日拜訪紐約交易所，同時，我國駐紐約辦事處大使李光章，也一同拜訪那斯達克交易所高層，雙方團隊就ESG發展措施、碳權交易所、上市監理等議題進行交流。

林修銘表示，此次是臺灣證交所五年來，首次與那斯達克交易所及紐約證交所進行會談，由兩大交易所高層代表接見，並獲那斯達克交易所邀請觀賞開盤敲鐘儀式，顯示此行受到雙方高度重視，且會晤成果豐碩，為臺灣證交所與美東重量級交易所間的網絡關係立下堅實基礎。

臺灣證交所與那斯達克交易所，此次業務交流內容涵蓋碳權交易所、新興科技運用等議題；與紐約證交所交流內容則涵蓋ESG發展措施、上市籌資等議題。

在ESG永續發展措施方面，臺灣證交所一直致力於推動可持續發展和環境保護，並積極引領臺灣市場在ESG領域的發展。

有鑒於推廣ESG投資和融資，對證券市場的永續發展至關重要，雙方分享ESG資訊揭露規畫、資料平台及相關措施，探討如何協助企業遵循ESG標準、提高投資者對ESG相關議題的關注度，並推廣ESG金融商品。

至於碳權交易所的部分，證交所分享8月甫成立臺灣碳權交易所，就碳排放減少、綠色能源發展、氣候變遷、碳權相關投資產品等議題進行深入討論，並交流如何建立一個效率、符合使用者需求的碳交易平台，以支持碳市場發展和綠色投資，未來在碳交易方面亦將深化合作。

關於上市籌資與上市監理，今年以來全球股票初次募股（IPO）活動低迷，為爭取更多優質公司前來申請掛牌，就上市條件在活絡市場與監理之間取得平衡點，及發掘海外地區的案源等作法進行經驗交流。

臺灣證交所也分享於7月中推出的投資平台Investment InfoHub，以一站式整合上市公司與投資人決策攸關的財務、業務資訊及資訊揭露，並以視覺化方式呈現。

另外，就後疫情時代所衍生的上市公司監理挑戰進行意見交換，如何增進對海外企業的管理、資訊揭露及風險控制，雙方交易所亦分享各自市場管理實務和經驗。

臺灣證交所指出，臺灣與全球重要市場及區域交易所夥伴，長期在商品、制度、業務等領域交流合作，近年亦積極在永續金融及新創產業等面向拓展業務交流，深化與國際交易所之間的網絡關係與連結，積極面對全球政經局勢帶來的競爭與挑戰，提升臺灣國際地位與全球能見度。