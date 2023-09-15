劍麟 汽車雙引擎熱轉

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劍麟近年業績

劍麟（2228）發展汽車事業雙引擎！在汽車安全零件接單穩健成長，8月營收創歷史單月新高後，近年積極介入車用散熱新領域，孕育下一個業績成長引擎。劍麟表示，雖目前車用散熱業務營收占比不高，但將逐步放量，明年可望倍增成長，與安全零件成為公司汽車事業兩大支柱。

劍麟14日舉辦法說會，由於近期散熱題材當道，吸引法人關注。劍麟說明，公司成立新事業處發展散熱產品目前以車用領域為主，專供散熱產品的大陸新產線今年已小規模量產。

劍麟指出，雖然目前散熱產品出貨占比相當小，今年約仍僅有數千萬元的規模，不過明年出貨可望倍增突破1億元。儘管占比仍小，不過劍麟認為，將可創造集團中長期營運良好成長條件。

事實上，劍麟近年積極擴大汽車零件事業群，隨著持續接獲新單，汽車零件事業營收貢獻也持續擴大；以今年上半年為例，汽車零件營收占比已達84％，展示架業務則持續壓縮，營占比自去年的21.24％下滑至目前的16.4％。

劍麟分析，前八月營收持續成長、8月營收創單月新高，主要就是來自於汽車安全零件接單成長，隨全球乘車安全意識持續提高，汽車安全帶市場規模每年將保持5.1％的速度成長，至2030年整體市場規模估達205.8億美元，持續為劍麟業績帶來穩健動能。

在市場需求持續增溫帶動下，劍麟表示，目前各廠稼動率都維持在歷史高水位，其中波蘭新廠已相當接近損平，預期近期就可實現獲利貢獻，加上今年新台幣貶值效益，都將挹注劍麟獲利。

展望下半年，劍麟指出，目前客戶持續穩健拉貨，對第三季看法相對樂觀。但進入第四季後，由於公司6成出貨銷往歐美，受歐美市場年底前假期較多影響，第四季營收表現將較為受壓，不過應仍可維持成長。