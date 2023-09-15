上市櫃建商 卡位台中高鐵特區

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受惠軌道經濟發威，台中高鐵特區吸引大華建設（2530）、達麗（6177）、櫻花建（2539）、坤悅（5206）、富旺（6219）、富華創新（3056）等北部與中部上市櫃建商齊聚卡位，推出住宅、商場、商辦等多元產品搶市！第四季預期將有「達麗X白天鵝高鐵案」與櫻花建設先建後售的「新榮和段」二期將進場，估總銷金額逼近200億元。

值得一提的是，台中高鐵站前的雙巨頭「大華縱橫」案及「達麗X白天鵝高鐵案」，總銷金額合計就高達340億元，創下台中高鐵特區推案新高峰！

其中總戶數達1,153戶的大華縱橫，總銷160億元，去年第三季進場後持續領銜台中高鐵特區的房市交易，今年上半年拿下烏日區住宅預售案市占率第一。大華縱橫產品規劃二房22至29坪、三房33至36坪、3＋1房41至43坪，吸引來自中、北部的購屋族埋單，據實登揭露，該案成交均價已達40萬元。

預計第四季進場的「達麗X白天鵝高鐵案」，地點就在台中高鐵娛樂購物城正前方，總戶數同樣破千戶，鎖定商務白領階級與科技人，產品規劃22至46坪，近期市場詢問度熱絡。

櫻花建設近期再度出手購入台中高鐵特區「新站南段」929坪的住二土地，每坪單價55萬元。櫻花建設目前在台中高鐵特區尚有4塊待開發土地，總計面積超過5,100坪；其中，「新榮和段」二期採先建後售，最快第四季進場，總銷估約10億元。