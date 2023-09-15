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台股14日早盤開高走高，由電子權值股領軍上攻，連帶高價股強勢表態，盤面上航空族群成買盤追逐焦點，激勵大盤漲點擴大，終場加權指數大漲226.05點收16,807.56點；台指期上漲259點收16,838點，站上16,800點，期現貨轉正價差30.44點。

美國8月消費者物價指數（CPI）溫和上揚，暗示美國聯準會（Fed）9月可能按兵不動，加上特斯拉等大型成長股走揚，激勵台股14日表現，由電子權值股領軍上攻，權王台積電（2330）開盤上演秒填息、高價股力旺、材料-KY等強勢表態並漲逾半根停板，航運族群也成買盤追逐焦點，散裝航運的慧洋-KY勁揚逾9％，新興、裕民漲逾5％，激勵大盤漲點擴大，收最高點16,807.56點。

籌碼面上，三大法人現貨買超243億元，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,259口，使留倉部位轉為淨多單521口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2,603口，使留倉部位轉為淨多單1,936口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,651口至未平倉淨空單12,096口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,200點。全月未平倉量put/call ratio值由1升至1.18；VIX指數下跌0.25至13.71，整體選擇權籌碼面偏多。

群益期貨指，外資期現貨同步買超，自營商選擇權呈保守，月選呈樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台指期14日率先站上季線，目前在台股量價齊揚且低點位置不破下，短線台股拉回可以選擇權方式樂觀操作。

永豐期貨表示，由於通膨數據出爐，使短期不確定因素解除，美股跳漲帶動台股以長紅K棒向上墊高，並完全回補9月6日黑K跌幅，目前加權指數仍在季線及半年線間積極防守。