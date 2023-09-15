半導體30期 反向布局利器

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油價上漲導致通膨加劇，美國公布8月消費者物價指數（CPI）年增率3.7％，超出市場預期，壓抑了美股多頭力道，然而在美國部分科技股走揚下，激勵台積電於14日上演秒填息，挹注加權指數約104點。

三大法人9月來賣超台積電約3.4萬張，但從籌碼變化觀察賣超力道逐漸減緩，也為除息後買回埋下伏筆。

華為在拋出5G手機的震撼彈之後，市場重新審視大陸製造晶片的能力，數據顯示中芯國際在今年前六月純益暴減52％，但在純益暴減之際，卻逆風擴大研發支出，期間研發支出增加5％，市場對於華為的晶片仍存疑，但現階段普遍以中芯國際晶片技術成長作為解讀。

聯發科公布將採用台積電3奈米天璣處理器，欲於明年量產，現階段外界猜測應該會在明年用於智慧型手機中，目前智慧型手機銷量持續萎縮，今年預計年度總銷量將創十年來最低量，而蘋果新機發表會市場反應冷淡，公布的規格、鏡頭、外觀均在市場預期範圍內。

下一階段矽光子是否能為跨領域的突破，近期投資人可留意。矽光子為突破積體電路的超導體，未來在無人車、無人機、通訊以及量子計算等領運均能廣泛運用，而目前正處在研發階段，市場認為2025年技術將會進入成熟階段，目前相關概念股為台積電、日月光、台星科、旺矽、智邦等。

近期台股區間整理，隨著股價來回震盪，如手中持有相關的半導體個股，長線雖然看好，但同時在短線拉回時又想保有獲利，可選擇以臺灣半導體30期貨，作為反向布局的交易工具。（永豐期貨提供，黎宣佑整理）