台積電、川湖股漲 權證有看頭

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搭上美股電子股走揚的列車及AI伺服器產業前景樂觀，台股護國神山台積電（2330）14日上演秒填息，AI伺服器導軌供應鏈川湖（2059）大幅走揚、上漲5.72％，穩住季線，即將挑戰月線。外資14日回頭加碼台積電、川湖分別達5,783張及98張。

今年AI題材炒得火熱，台積電為輝達（NVIDIA）的晶圓代工合作廠商，最直接受惠，日前隨著輝達股價走疲，台積電也跟著回測。

所幸美國電動車大廠特斯拉切入Dojo超級電腦，有望加速自駕計程車robotaxis普及及其軟體服務的業績進帳，因該顆晶片就是台積電以7奈米製程代工晶片，上述諸多利多匯集，14日台積電每股除息3元現金，開盤隨即秒填息，終場大漲12元、漲幅2.23％，收在550元。

台積電前八月合併營收1兆3,557.77億元、年減5.2％。外資認為2024年下半年才會看到營收年成長率出現明顯復甦，不過因AI題材的利多支撐，台積電股價收復半年線與月線。

川湖為伺服器導軌大廠，挾著切入時機早及專利護身，喊出在AI伺服器的市占率已經搶得先機、達5成，競爭對手短時間內難以進入。

法人看好伺服器導軌隨單位Rack重量增加及薄型化，整體技術難度提升，有利獲利成長，且川湖產業地位佳，在專利長期累積下，相較同業具備競爭優勢，鑑於AI伺服器產業才剛起步，就吃到超過5成的市占率，未來成長空間潛力大。

傳統伺服器歷經庫存調整，上半年川湖每股稅後純益（EPS）為12.3元，低於去年同期。川湖法說會曾表示，隨著存貨調整及第四季AI伺服器開始出貨，下半年AI伺服器占比將提高至10％，比上半年增加約二～三個百分點，整體2024～2025年業績正向。