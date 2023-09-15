矽光子夯 日月光、智邦歡騰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

半導體龍頭台積電（2330）全力投入矽光子及共同封裝光學元件（CPO）發展，相關概念股蓄勢待發搶食商機，日月光投控（3711）、智邦（2345）搭上此波熱潮，吸引資金進場追捧，股價14日分別上漲2.67％、6.28％，

台積電高層日前在半導體展上，分享矽光子技術進度，讓醞釀已久的技術一時間躍上國際舞台，隨人工智慧（AI）的發展，雲端、資料中心所需負載的資料量大幅攀高，傳輸速度已逐漸自400G擴展至800G時代。

矽光子是將電子結合光子的技術，是一種積體「光」路，預期未來資料中心中的伺服器光通訊模組，均可望大幅採用以矽光子、CPO打造的800G光通訊模組，以提升資料傳輸速度。

封測大廠日月光投控以及旗下矽品，均已投入矽光子、CPO封裝技術研發，並已透過VIPack先進封裝平台卡位市場，儘管目前訂單量能占整體比重仍不高，但市場預期2024年下半年相關業務便可望開始逐步攀升，而接單動能則將於2025年顯著升溫。

此外，網路交換器大廠智邦與矽光子題材也有所淵源，智邦在2020年光通訊博覽會（OFC）曾與Rockley Photonics、Molex等廠商合作開發出矽光子CPO交換器，該設備可支援800G光傳輸引擎。

智邦8月營收74億元、月減1.5％、年增15.8％，寫下同期新高，同時也是歷史第三高，市場看好，受惠高階交換器出貨乘著高效能運算（HPC）資料中心需求爆發，相關需求可望延續至今年底甚至明年，在出貨持續增溫下，預期智邦第三季營收仍可望小幅季增。