人氣海外股票ETF 科技拉風

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受益人數前十大海外股票ETF今年來報酬率排名

投資人最愛的前十大海外股票型ETF中，今年以來績效表現最佳的前五名，均由科技為主題的ETF基金包辦，其中報酬率最佳達到逾8成高水準，還有三檔逾5成，表現相當出色。

根據集保及晨星統計數據，受益人數前十大海外股票ETF中，科技主題ETF超過半數，且績效包辦前五名，顯示科技股ETF因具備高成長潛力，仍為投資人最青睞標的。其中表現最亮眼是統一FANG+ ETF（00757），今年來報酬率高達80.37％，近半年報酬率達47.52％，皆排名第一，至於富邦未來車、國泰智能電動車、富邦元宇宙等三檔ETF，同樣兼具人氣與績效，報酬率至少都有5成以上。

投信法人指出，00757因採取菁英戰術，成分股精選最具競爭力的十大科技巨頭，且在多個科技主流趨勢中，都居領先地位。這個戰術讓該檔ETF具高成長潛力，並且掌握科技股題材輪動商機。

統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一指出，今年來AI熱潮帶動科技股強勢上漲，近期市場轉向檢視企業基本面是否足以支撐股價。FANG+指數成分股核心業務穩健，EPS已領先回到上升軌道，從今年第二季至明年年底，成分股平均EPS成長率預估將達到35.76％，加以AI熱潮作為新成長動能，有望帶動指數持續向上。

第一金投信指出，生成式AI屬突破式創新科技，如同90年代出現的網際網路，和2007年出現的智慧型手機，都曾經帶領科技股走出長波段循環的大行情，多頭循環周期在7年至13年，期間那斯達克指數漲幅則高達300％至650％間，生成式AI自去年11月登場至今尚不到一年，那斯達克指數漲幅22％，成長循環與股價漲幅看來，AI仍在長波段循環的初升段，創新科技長多格局值得期待。