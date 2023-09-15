9月23檔債券ETF除息 把握良機

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9月除息10年期以上投資級債券ETF表現前五強

明年中美國聯準會可能降息，依過去幾次降息循環，利率大概在首次降息三個月到六個月前就提早下行，在利率下跌情境下，為長天期債券提供後續豐厚的資本利得空間。投信法人表示，當公債利率彈升，債券價格修正整理，反而是投資人布局債息與資本利得雙收的債券ETF很不錯的介入時點。

據統計，9月有23檔債券ETF將進行除息，其中今年以來還原淨值表現前五強的ETF當中，又有二年化配息率達到5％以上，分別是凱基金融債20＋（00778B）及群益A級公司債（00792B）。

凱基金融債20＋（00778B）基金經理人郭修誠指出，00778B追求債息價差兼顧，關鍵在於所追蹤指數成分債的發行公司，均為投資等級國際知名金融機構，例如高盛、花旗、JPM、MS、美國銀行等，信用品質高，即便高利率環境拉長，也不用擔心違約風險。

另一方面，長天期債券對利率敏感度高，因此追蹤指數納入到期年限20年以上債券的ETF，當未來利率下行後，資本利得空間也可望更大。

群益A級公司債ETF（00792B）經理人謝明志認為，隨著通膨降溫，中期利率風險終將趨緩，不過在市場也關注經濟放緩情況，在避險需求猶存的環境下，訴求穩健配置的資金也將回流投資等級債。A級公司債因發債企業營運穩健，違約率可控，信用品質佳，相關ETF不失為投資人既享兼顧收益，又享穩健因應市況之投資工具。

統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠強調，通膨已有趨緩，即便聯準會再度升息也是升息循環的尾聲，惟目前的通膨數據仍促使聯準會的終端利率維持在較高水平一段期間，後續持續關注通膨變化、信貸條件緊縮及就業市場數據對於整體經濟所帶來的影響。

整體而言，目前已至升息尾聲且債券殖利率攀升至近年高點，為投資債券市場之好時點。