新壽用AI打造健康生態圈 創雙贏

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2025年台灣即將邁入超高齡社會的行列，面對高齡狂潮來襲，妥善規劃「健康安老」、「醫療保障」與「退休現金流」成為每個人極需面對的人生重要課題。新光金控子公司新光人壽60周年，為落實「有光在，實現每個期待」的品牌精神，與加拿大健康科技Lydia AI合作推廣，提供消費者自主使用「AI好齡活」APP，藉由APP結合多元個人健康數據及AI運算分析引擎，利用新的數據演算法，協助消費者了解自身健康及評估風險，進而為自己未來的「身體健康」與「財富健康」做規劃，輕鬆打造健康幸福人生。

新光人壽表示，「AI好齡活」APP以「健康分」為基礎，用戶只要授權健康存摺及手機內的步數紀錄與「AI好齡活」APP串連，即可利用AI將健康數據分析、轉化成為個人專屬的「健康分」，產出專屬的健康評估報告與疾病風險，還可試算自費醫療費用，進而針對報告狀況，為自己培養促進健康行為，並協助保險業務員為用戶找出更精準、更符合自身需求的保險商品。例如，「AI好齡活」APP，若計算出健康分較低，用戶就可及早規劃著重醫療保障的商品；若計算出健康分較佳者，則可規劃具有外溢機制的保單，進而降低保險公司理賠率、國人罹病率和保戶的保費支出，達到雙贏的效果。

新壽深耕台灣60年，承擔眾多家庭保障，隨著台灣超高齡社會與少子化的到來，響應聯合國永續發展目標中的SDG 3「健康與福祉」，積極打造健康生態圈。除致力建構完整的保險保障，也同時推廣健康促進讓保險從「事後理賠」走向「事前預防」，結合數位化工具的應用發展設計更創新且具外溢效果的健康醫療保險商品。

今年欣逢新壽60周年慶，加碼推出「Go健康享好禮」健康互動網，與醫聯網合作提供民眾最新的健康保健資訊，並鼓勵民眾在日常生活打好健康基礎，特別規劃完成「每日健康8任務」的線上活動，如完成日行8,000步、每日五蔬果等指定任務，就可至活動網站累積點數，每月累積點數達50點就以參加抽獎，每月都可抽價值3萬8千元的VOTANI by BESV 電動輔助自行車、藍牙血壓機、全聯禮券等好禮，鼓勵民眾實踐健康生活化。

此外，新壽也於8月份開始於全國各地展開33場專業醫生講座分享最新保健知識，講座主題包含目前民眾最關心的心理健康、遠離慢性病、心血管保健、高齡照護等，民眾可至「Go健康 享好禮」健康互動網或向新壽業務員報名參加，為自己打造閃亮的健康人生。

新壽長期以「數位扎根，驅動轉型」為目標，致力應用AI科技實踐普惠金融，領先業界開發AI理賠風險的好人和壞人模型、核保風險模型、保障資產計算引擎，並導入24小時AI智能客服機器人小新、智能保單健診系統、AI簽名辨識系統，大幅提升營運效能、客戶權益與優質的服務體驗；隨著市場及保戶需求，未來將更積極運用AI科技，彈性推出創新及健康促進服務，守護國人健康，提升顧客滿意度、品牌心佔率，實現安全、公平、普惠的保險新價值。