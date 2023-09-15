台中銀頭份分行開幕 結合藝術與金融

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適逢台中銀行慶祝創行70周年，該行頭份分行於9月7日正式營業，並於9月14日舉行開幕剪綵；鑒於近來金融詐騙猖獗，台中銀行當日特別邀請頭份分局－打詐苗栗隊進行反詐騙宣導，讓民眾隨時獲得識詐資訊，避免受騙上當。

台中銀行表示，頭份分行是首家在開業70周年之際新設的分行，也標誌著台中銀行邁向嶄新的一頁。該行行內設有獨特的藝術品陳列，並將空間設計成充滿藝術氛圍的場所，在營業廳陳列不同主題和風格的藝術品，為顧客帶來視覺和心靈的雙重饗宴。而分行的營運不僅能為顧客提供全方位的金融服務，更將藝術與金融融合於一處典雅的銀行營業場所，將成為頭份地區的文化藝術交流中心。

台中銀行致力於提供客戶最優質且多元的金融服務，同時也深知文化藝術對於社區的重要性。頭份分行的開業不僅是該行擴展實體通路服務的重要動作，更展現該行對於地方文化發展的重視，期透過這個平台，讓金融與藝術共融，為顧客營造一個獨特的體驗。未來將定期舉辦藝術展覽、文化講座，邀請地方藝術家、文化學者和社區成員共同參與，促進多元文化的交流和對話。

此外，為力行友善金融企業社會責任，台中銀行於各營業單位為身心障礙客戶設置多項友善服務設施，包括無障礙櫃台、視障語音ATM及點字書等，另該行已與啟聰協會合作提供視訊手語翻譯服務，讓身心障礙客戶享有更舒適、更方便之服務體驗。

秉持「用心盡在其中」精神，台中銀行更將服務延伸至虛擬世界，在70周年推出「LINE官方帳號」服務，期客戶在享受台中銀行最「大」心、最便利的金融服務同時，也能善加利用數位服務功能來減少紙本帳單的使用，攜手達成數位減碳的目標，實踐與環境共好的永續價值，以70周年為全新起點，創造下一個美好將來。