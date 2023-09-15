30年來最盛 日股投資良機到

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日經225指數表現

第二季日本GDP年增率達6％，出口和入境旅遊業大好，推升經濟快速成長，且MSCI統計，外資日本飯店投資步調近十年來最快，7月訪日旅客數達320萬，已恢復疫情前同期80％，令投資人相當期待日本消費市場增長潛力。法人預估，內外資雙引擎帶動下，預估日股的成長動能仍會延續。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，日本擺脫長年的通縮束縛，日股也迎來30年來最好的表現，第二季日本GDP大增，包含海外資金動能強勁流入日股、觀光旅遊業貢獻增長、製造業出口激增。東京證交所3月祭出政策，要求股價淨值比低於1倍的公司，必須提出具體經營改善策略，2026年前企業市值要拉高至100億日圓、股淨比提升到1倍以上，否則將強制下市，此項重要變革，迫使殭屍企業積極改革，有助於提高股東報酬水準及企業獲利，也促使外資重新看到日股的投資吸引力。

張繼文指出，接下來推動日股行情上漲要靠類股輪動，經濟復甦也是各產業都有望受惠，因日本市場封閉，投資需要在地化分析，才能精準把握具爆發性、有轉機、新創題材的企業，為投資帶來更多加乘效果，投資主動型日本基金可創造更多超額報酬，日股魅力值得期待，逢市場修正都是很好的長期買點。

元大日本龍頭企業基金看準日本進入日圓低檔紅利期，帶動製造業加速回流、企業普遍加薪並推升消費，再連帶促進企業獲利成長的良性循環。日本央行最新預測，今明年度日本實質GDP將分別成長1.3％及1.2％，反映日本經濟持續穩健復甦。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊認為，日企獲利率普遍持續改善、勞動供需及工資變化有利國內經濟成長，政府推動數位化轉型等技術革新，政策推動及企業獲利率提升將是中長期利多因素；大陸復甦動能疲弱，相關風險系數調整後報酬低及地緣政治風險考量，促使海外投資人將資金轉向日本及其他亞洲國家。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊強調，市場對日股未來潛在上漲空間仍充滿信心，主要因素來自於當地經濟轉向正循環、企業財務結構重整及股票估值偏低，都有助於買盤挹注。