第四季 投信看好美、日兩大市場

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投信業看好美日兩地第四季起表現

市場普遍預期明年全球經濟表現與今年相當，選對市場成為投資績效勝負關鍵，針對中美日三大成熟市場，投信業較看好美國與日本股市第四季起的表現，大陸則因製造業陸續移出有較多疑慮，多數建議靜待落底。

投信法人第四季普遍聚焦獲利展望確定正向發展的美國與日本。保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，市場雖然時有震盪，但股市仍有上升動能，下半年獲利展望為正向，看好美國基本面、企業獲利面表現有望好轉，以及日本企業獲利在日圓貶值之下大幅成長，第四季美股與日股是成熟市場中相對具有表現機會的市場，大陸則需靜待政策托底、投資信心恢復。

群益投信分析，美國景氣溫和擴張、通膨下降、Fed降息都是未來美國市場潛在的利多，加上企業獲利成長可期。另外也有投信業者從產業角度出發，認為受惠於Nvidia與AMD帶動的AI潮流，與央行升息循環今年可望結束，明年美國股債齊揚的機率高。

日股方面，在弱勢日圓之下，日股企業獲利年增率大增，並吸引外資回流，推升日股持續創下33年來新高，今年來，對日本股市淨買超金額高達5兆4798億日圓，然因為過去外資法人持有日股水位偏低，即使今年大幅回補，持股水位仍有增加空間，且評價面相對美股便宜，目前日股本益比僅18倍，遠低於美股超過20倍，顯示日股價廉物美，後市仍相當看好。元大投信看好下一波日股由金融業接棒製造業再創高峰。

大陸股市方面，多數投信法人持相對持平看法，主要因外資資金短期持續流出，何時能止穩還需要觀察，加上房地產市場的低迷以及製造業供應鏈率續從大陸移出，這些產業變動帶來的衝擊與後續效應須再觀察，因此靜待陸股落底會是第四季比較穩當的因應策略。