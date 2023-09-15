印度股市多頭續航可期

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印度8月製造業PMI升上至58.6，連續26個月高於50榮枯點，高盛預估印度今明年企業每股純益成長率分別可達18％及17％，企業營收與盈餘將呈現雙位數成長，顯示強勁經濟基本面與企業獲利表現，將有助股市維持多頭格局。

投信法人表示，外資3月起對印度買超轉積極，5月MSCI調升權重，更吸引國際資金進駐，今年至8月底共流入170億美元，股市6月底市值已超過英國及法國，名列全球第四，顯示雖然全球景氣放緩，印度仍不受影響，中長線漲升可期。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，全球資金逐漸流出大陸，身為受惠國之一的印度，持續吸引全球資金流入、逐漸取代大陸地位。當前印度正處快速經濟發展週期，企業獲利及展望均呈現令人驚艷的水準，各產業的獲利也持續上修。儘管股市指數處在相對高點難免波動，但仍有具有潛力的產業或個股吸引力，應把握每次拉回或波動增加配置，建議定期定額布局印度基金，掌握經濟發展的黃金十年。

野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，印度電子製造業過去八年高達17％的年複合成長率快速增長，線上服務讓數以百萬的印度年輕人，不用離開家就能得到海外工作，甚至農村生活也在逐年城市化，今年躋升世界第一的人口大國、有著低勞力成本優勢與廣大市場潛力，在供應鏈重新洗牌下，有機會取代大陸成為新世界工廠。

2019年印度政府開始推動印度製造（MII）的國家電子政策並祭出高額獎勵，陸續吸引外資前往印度設立生產線及據點，科技鏈落腳推升經濟成長，政府持續支持私人企業投資，維持製造業資本支出15％的低稅收比率，預期在政策紅利驅動下，將促使國內經濟生產活動與消費維持強勁，預估今年經濟依舊可維持6％高成長率，支撐股市評價向上。