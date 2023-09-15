券商開戶數人氣回溫 越股有看頭

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根據越南集保（VSD）統計，8月券商開戶數創13個月新高，總開戶數765萬戶，約佔總人口的8％，反映證券投資成為重要投資管道，且當前利率大幅下降及KRX交易系統預期實施，將使股票成為更有吸引力的投資渠道，有機會引導開戶數持續健康增長，人氣續回溫，支撐越股後市表現期。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南股市利好支撐，KRX系統預計12月25日運行，預期將加速自邊境市場升級至富時與MSCI新興市場指數契機；研究機構預估年底前央行可望再降1碼，企業經歷前六個月利潤下降後，第三、四季預計上市公司整體利潤將有機會實現正增長。

美越共同宣布升級全面戰略夥伴關係，雙方將深化科技合作，包含了AI相關業務、雙方企業合資投入16億美元打造封測新廠、建設半導體設計中心等，市場估計上述拜登大禮包價值超過100億美元，將大為提升越南在晶片製造與AI人工智能領域地位。建議可持續關注外資投資進度與當地企業表現。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億指出，今年東協市場以雙印表現相對強勢，今年來漲幅雙雙超過1成，其中印尼受惠於疫情後旅遊復甦、內需回穩，原物料出口支持，目前國家稅收逐步改善，貿易持續正向發展，整體國家體質朝向穩健的態勢，東協在內的亞股整體企業獲利修正率趨勢呈現底部向上，有助整體亞太指數報酬率。

群益東協成長基金經理人高浩偉認為，新加坡銀行業受惠升息循環，淨利差展望佳，股東權益報酬率有望持續改善，可望促使銀行股評價上修，後續表現仍可持續關注；印尼第二季GDP年增5.17％，表現優於市場預期，主要受惠民眾消費與政府支出的強勁成長，目前經濟成長率在東協表現最佳，經濟依舊保有韌性益有利於股市後續表現；泰國總理大選正式落幕後，市場評估新任總理對於資本市場可望相對友善，且在政治不確定性消除後，有助股市表現回溫，看好受惠政策利多的消費族群。