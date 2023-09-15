日股基金 掌握中長線多頭

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日本擺脫長年的通縮束縛，日股也迎來30年來最好的表現，第二季GDP在海外資金持續流入、製造業出口激增下成長，投信法人看好日股後市表現，建議透過日股基金參與中長線多頭行情。

近日讀賣新聞透露，日本央行行長植田和男表示若薪資持續上漲，且可穩定實現2％通膨目標，就有可能調整自2016年起的負利率政策，近日日本國債殖利率隨之上漲，帶動金融股表現，成為繼製造業漲勢後，第二波助攻日本股市主力。

目前境內規模最大日股基金的元大日本龍頭企業基金，主要持股除了聚焦豐田、索尼等製造業龍頭，也布局受惠日本經濟翻揚、貨幣正常化趨勢的大型金融股，據基金月報公開資料，8月已將日本三大金融集團的三菱日聯金融集團、瑞穗金融集團、三井住友金融集團率先納入前十大持股。

對日股後市，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，外資今年來持續加碼日股，上半年持股占上市公司市值超過30％，創下多年新高。隨著股神巴菲特喊進日股並加碼日本五大商社，其他外資券商紛紛跟進看多日股，加上日圓長期貶值趨勢帶動日本企業近年獲利快速成長，增速大幅超越美國及歐洲，增進日股動能持續向上。

隨全球瘋AI、機器人，擁有眾多關鍵技術的日本也重回市場焦點。過去諸多日本產業外移到大陸，但如今卻是企業出逃大陸、回流本國。半導體、AI、機器人的發展，給了日本跟著新技術崛起、重回世界注目焦點的機會，日本製造業有望重返榮耀。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，日本成長股與價值股之間的估值差距仍高於歷史平均水平，中型價值股發現更多的投資機會。日本經濟位居有利的位置，能夠因應地緣政治升溫帶來的任何影響，而中美兩國均為日本的主要貿易夥伴，日本提供這兩國關鍵技術，包括電子零組件、材料及機械等。

投信法人強調，日股因估值具有一定吸引力，外資持續買入日股，日本政府也推出優惠政策，鼓勵當地民眾將資金投入股票，在內外資雙引擎帶動下，估計日股的需求仍會延續；近期雖處高檔震盪格局，但任何修正都是提供投資人介入的好時機，建議投資人可開始定期定額買進日股基金。