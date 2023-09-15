日本企業獲利 持續高成長

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日本企業優於其他成熟國家，經濟支撐股價長期向上，投信法人表示，日本經濟持續維持高速成長，優於其他成熟國家，同時受惠外資對大陸的興趣越發薄弱，即使大陸陸續祭出政策，一步步改革，但全球基金仍接連下調大陸投資佔比，而日本股票也成為全球資金的新熱點。

儘管日股近期漲多拉回，但長線仍看好日股續漲力道。根據高盛報告指出，8月日本24個產業當中仍有八個產業平均股價淨值比低於1倍，顯示日股漲幅尚未過熱，資訊科技不是唯一被看好的產業，銀行、汽車零組件、電器、機械也都相對看好。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，日本企業獲利近10年來持續高速成長，甚至優於歐洲與美國，而日本第二季日本經濟季成長為1.5％，年化成長率高達6％，超過市場預期2.9％的1倍，也是自2020年第四季以來首次連續兩季度增長。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，根據數據統計，近五年日本匯率與股市的相關係數高達0.7，顯示當日圓貶值時，日股上漲機率高。且日圓貶值不但有助日本企業增加海外匯兌收益，也可使出口貨品具備價格競爭優勢。近兩年日圓貶值走勢，已加速日本製造業生產回流腳步，也開啟日本經濟擴張良性循環。

根據日本內閣府的公布數據顯示，今年第二季日本GDP年增率達 6％，連三個季度增長，不僅遠高於市場預期的3.1％，更高於美國及歐元區表現，令長期看衰日本經濟的專家們刮目相看，日股仍具備長期競爭力和吸引力，後續漲勢依舊值得期待。

張繼文認為，日股因此漲聲不斷，資金不斷湧入，外資過去22周有18周買超日股，今年以來對日本股市淨買超金額更是高達5兆4,798億日圓。以評價面來說，即便東證指數持續突破新高，評價面依舊相對美股便宜；過去美股十年多頭期間，日本股市漲幅相對有限，而目前日股本益比僅18倍，遠低於美股標普500指數的超過20倍，顯示日股價廉物美，後市持續看旺。