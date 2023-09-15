非投資級債按讚 布局時機到

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利率高點進場後一年非投資等級債報酬

下半年股債市震盪，債市以非投資等級債表現吸睛，特別是英國及歐洲非投資等級債，都有約6％左右的漲幅，若再考量其殖利率，投資價值相當誘人。投信法人認為，歷經去年修正，目前是進場非投資等級債的絕佳時機。

施羅德（環）環球非投資等級債券基金產品經理劉念慈表示，根據過去的經驗顯示，在最後一次升息時進場，持有全球非投資等級債的一年報酬率優於其他債種，目前全球非投資級債券平均價格僅85美元，低於過去平均的96.56美元，資本利得可期，因此現在可說是布局非投資等級債最佳的時機。

此外，觀察過去十年，在利率高點進場非投資等級債，一年後非投資等級債指數的報酬率通常可以在10％以上的漲幅，深具投資吸引力。

野村特別時機非投資等級債券基金經理人郭臻臻指出，依據之前經驗，美國10年期公債殖利率於去年10月達到前波高點，隨後震盪走低並於今年4月6日達到波段低點3.3％，在公債殖利率震盪回落的六個月期間，Fallen Angel非投資級債券指數累積報酬率高達近8％，目前美國10年期公債殖利率處於相對高點，正是布局及續抱Fallen Angel非投資級債「最佳甜蜜點」。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧分析，市場過度預期明年降息幅度，風險性資產漲幅超出基本面，預期市場將出現修正，以CCC級別波動最大，建議減低CCC級別配置。操作採「股票式」選券，深入分析並首選商業模式穩健的發行人。產業上，看好具穩定現金流的原物料包裝及電信產業，避開消費產業及高槓桿發行人。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕強調，觀察第二季企業財報，非投資等級債公司財務體質表現穩健，包括槓桿率和利息覆蓋率都相較過去明顯改善，這意味著企業可以更容易地償還債務，因此非投資等級債的違約風險料可控，加上其仍提供誘人的利息收入，可望續獲市場青睞。