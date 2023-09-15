迎降息契機 三招搶賺債券財

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明年應是利率反轉年，升息觸頂前夕，法人認為，全球債券市場再度出現罕見的最佳時機，建議9月開始「布優殖」（建立好債部位）、「選主動」（選主動管理基金操作）、及掌握升息真正觸頂到降息後，債券價格向上彈升契機，現在進場先卡位，更能增添未來資本利得收入。

新光投信固定收益部協理李淑蓉表示，期貨市場顯示，聯準會可能尚存1碼升息空間，研判可能落在11月，同時美國財政部標債需求強勁，凸顯市場對升息接近尾聲看法不變，但市場仍有雜音，包括經濟數據強勁超乎預期、鷹派言論不斷，債券供給增加及長債溢酬效應影響，都讓市場認為利率仍有向上動能。預估到今年底前，投資等級債券殖利率來5.5％左右，遠高於長期平均水準，只要未來不再大幅升息可能，債券無資本損失風險，依現行5.5％高殖利率水準表現，反而出現罕見鎖高息的投資價值。

李淑蓉指出，現階段美10年公債殖利率逾4％、公司債逾5％，是極具投資吸引力的高殖利率水準，如再透過投信投資團隊主動管理債券部位，投資人等於省力又省心，建議投資人以投資等級債為優先，因經濟情勢變化很大，高收益在萬一有什麼變化，出現像碧桂園、恒大的情況，反而相對糟糕，建議以投資等級債為優先，像全球債券基金，主要鎖定全球優質投資等級債布局。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭強調，美國企業獲利與美國經濟動能開始上修，非投資等級債投資擁有利率風險不高及利差有收斂空間等二大利基，可逢低布局。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽分析，通膨仍是未來六至12個月的重要觀察指標，預期未來幾季利率將維持在5％以上，所幸固定收益資產正重回與股票的低相關性，具備良好的投資組合分散功能。考量目前的殖利率水準以及利率即將到高點的預期，適度拉長存續期可望創造更佳的總報酬機會。因應景氣走緩，看好高品質公債和投資級企業債的防禦表現，而精選非投資級債也有助於爭取更高的收益空間。