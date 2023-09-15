低波動、穩收益 優選投資級債

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美國經濟擴張動能放緩，市場持續震盪，投信法人認為，目前投資級債券有三大利基，一是短天期利率較以往高、二是有高殖利率提供下檔保護、三是具低波動穩收益特性，預期明年下半年美國將開始降息，現在正是布局的好時機。

尚渤投資投資研究總監暨基金經理人克林傑（Jeffrey Klingelhofer）指出，美國經濟領先指標已透露出經濟擴張動能放緩的徵兆，美國民眾疫情期間所累積巨額超額儲蓄已消耗殆盡，企業資本支出亦自高點轉折向下，加上美債殖利率曲線持續倒掛，眾多跡象顯示美國經濟仍有步向衰退的可能性。但金融市場並未充分反映基本面風險，目前為建構投資等級債券部位良機。

克林傑表示，固定收益投資哲學應是在可控的風險下，追求穩健收益，相信在當前的經濟及金融背景，正確的投資策略，將可在風險及報酬間取得平衡。

尚渤投資國際業務總監董事總經理費隆喬（Joe Feloney）說明，尚渤成立於1982年，是一家獨立經營管理的全球投資公司，為機構和財務顧問提供包括股票、固定收益和多資產解決方案領域的主動式投資管理者。截至今年6月30日，管理資產規模達420億美元，提供包含共同基金、封閉式基金、機構帳戶、高淨值投資者的獨立帳戶等，總部位於新墨西哥州聖塔菲，在香港和上海設有辦事處。

康和投顧董事長黎奕彬強調，因應主要央行升息循環尾聲，緊縮性貨幣政策的效應漸次影響經濟基本面，相對短存續期間，及著重較高信評等級的債券投資組合，有利面對當前總體經濟及金融環境，尚渤首檔引進台灣的投資等級債券基金，同時展現深耕台灣市場的誠意。