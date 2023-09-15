中華開發 成功搭建台日新創平台

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中華開發創新加速器東京據點今年3月正式開幕，展開台日新創串連及協助投資戶跨境發展，旗下的投資戶FunNow及Amazing Talker更入選台灣新創國家隊「NEXT BIG」，在國發會帶領下，多家投資戶共同參與14日的「日本．台灣新創高峰會（Japan-Taiwan Startup Summit）」，開發創新加速器東京據點成立至今，為台灣新創團隊引入在地資源，加速落地日本的時程，已成為最新台日新創交流平台的新起點。

中華開發資本代理總經理南怡君指出，國發會近年來對於新創產業大力支持並整合資源，協助臺灣新創事業在全球舞臺上嶄露頭角，開發資本為台灣新創產業重要串連平台，自然陪伴新創夥伴一起衝刺。開發資本投資領域多元，也有國際化的投資團隊，在規劃企業進軍海外策略、提供金融服務及後勤供應鏈資源的經驗豐富，因此能在新創團隊拓展海外市場過程中給予中肯建議、指引方向與分享資訊，降低營運過程中可能發生的風險，發揮「海外同鄉會」的在地支援功能效果顯著，是新創進軍國際市場的最佳夥伴，也將持續扮演產業推手的角色。

開發創新基金總經理郭大經表示，中華開發資本旗下創新基金於2017年成立創新加速器，瞄準網路雲端、物聯網、移動互聯網及次世代電商等四大領域進行投資；並提供創業導師資源、企業資源媒合及各類創業課程，提供台灣新創公司一站式成長所需資源，六年來舉辦活動近七百場。

延伸台灣經驗，開發創新基金總經理郭大經觀察，對新創來說，除資金挹注外，資源、人才與知識的國際鏈結亦為成功關鍵，開發創新加速器東京據點作為投資戶在日本的「家」已展現實際效益，也協助台灣與日本創投及新創團隊進行深度交流。且在日本做為資源對接平台，進一步發展新創生態系，是台灣新創產業前進日本的起點，未來將以一貫為投資戶服務的平台精神，串連台日雙方關係，使台灣新創邁進日本市場，順利開打國際盃。