宇智鳳凰城智慧社區招商會 反應熱烈

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宇智顧問大力推動鳳凰城智慧社區Smartopia計畫，9月7日於台北晶華酒店舉辦大型招商會，廣發英雄帖給智慧城市上中下游領域業者，邀請有意參與各項智慧永續功能項目的廠商發表最新技術與產品，整合台灣智慧城市各大領域業者共同合作打造智慧城市場域。

台灣智慧廠商與相關產業人士反應相當熱烈，招商會吸引超過200位報名者參與，包含超過30家智慧產業鏈新創技術廠商與相關產業人士，甚至吸引美國商會、日本地方建設團隊特地前來觀摩取經。現場共選出12家廠商發表簡報，專業領域涵蓋五大領域：一、智慧生活：智能服務、智慧家庭、智慧保全。二、智慧運輸：智慧物流、交通運輸。三、環境永續：環境與氣候調節、潔淨能源、水資源循環與回收、韌性防災。四、數位創意：歷史遺跡數位保存、智能文創如沉浸式展覽。五、數位孿生：整合上述領域建置整個社區的管控平台系統。包含帆宣系統科技、錡鈺智能、碩網資訊、美格儲能及聚典資訊等公司都於招商會發表最新技術與趨勢，以及對於鳳凰城智慧社區之初步規劃藍圖。協辦單位台灣智慧城市發展協會對於鳳凰城智慧社區專案十分看好，認為這就是台灣ICT產業所需要的機會與契機。

活動以宇智顧問董事長徐小波、副董事長暨執行長吳志揚致詞開場，總經理暨計畫主持人李維峰博士說明鳳凰城智慧社區Smartopia專案內容，全部面積144英畝土地，包括湖泊及環湖步道、生態公園、文化古蹟公園、飯店、社區活動中心等，瞄準2023年至2027年將移入鳳凰城的年輕且具專業背景族群，預計量身打造800戶住宅，包含獨立住宅、雙排住宅、四排住宅與公寓等房型。李維峰博士闡述專案核心理念；以台積電為首的晶片產業鏈如何擴張發展為智慧城市產業鏈，並結合台灣ICT電子產業，以鳳凰城智慧社區Smartopia作為驗證場域。宇智以如此具有規模且充滿開創性的專案培養台廠新創技術廠商，延續宇智顧問創辦人徐小波的志業，帶領台灣走進世界，打造台灣旗艦店，並形塑未來可複製的業模式與智慧生活風格，把台灣優秀技術帶到國際場域，讓世界看見台灣，並創造對台灣產業的需求。

智慧城市的預期產值將在2025達到2.5兆美元，宇智顧問看好台積電在亞歷桑納州設廠所帶動的供應鏈轉移及生活食衣住行需求，2021年即開始超前部署，經過嚴謹的前置作業、場域研究、市場調查、設計企劃，如今Smartopia智慧社區整體專案已萬事俱備，目前已完成所有必要前置作業，預計2025年動工。宇智希望能夠以此為起點，統整台灣企業廠商優勢，共同組隊打造台灣在美國亞歷桑納州大鳳凰城第一個智慧社區。