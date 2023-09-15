抗中秋烤肉致癌物 專家提倡新觀念

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中秋節是一年一度家人朋友團聚、聯誼的時節，處處可見烤肉活動，空氣中也瀰漫著烤肉味，要怎麼吃才能放鬆享受社交活動同時兼顧健康，並且自己和全家人都方便煮食享用，專業營養團隊提倡中秋烤肉新觀念。

烤肉常見的香腸、培根等加工肉品，被世界衛生組織列為一級致癌物，而紅肉被列為2A級致癌物（WHO，2023），上上芊食尚顧問執行長暨營養師陳芊穎表示，加工食品及食物高溫燒烤是讓體內自由基大量增加的兩大來源，而慢性長期發炎正是致癌的原因，以往常見在烤肉時加入蔬菜等方式降低致癌風險，但短期增加膳食纖維、植化素等抗氧化物效果有限，必須長期穩定補充才較為正確。先前台北醫學大學用台灣紅藜預防大腸直腸癌的實驗結果顯示，動物是在食用數周加入台灣紅藜的飼料後出現正面效果，因此在每日會攝取的主食內加入抗氧化食材，不是只在烤肉當下抗氧化，才是一個全新且正確的概念。

陳芊穎建議，長期穩定攝取抗氧化、高膳食纖維食物，不僅可協助腸胃道擁有健康環境，也能避免自由基對人體造成的氧化發炎傷害。中秋節前後，在三餐主食內加入全榖雜糧幫助抗氧化，像國產的台灣紅藜，含有甜菜素（betalain）等抗氧化物質，適當增量加入白米一起煮食，可同步攝入抗氧化植化素、膳食纖維與多種胺基酸，幫助對抗中秋節升高的氧化壓力。

推廣紅藜十餘年的「台灣紅藜」食譜書作者暨信豐農場創辦人鄭世政建議，選用無毒台灣紅藜用最細篩網沖洗備用，煮飯起鍋前加入1/10白米量的台灣紅藜悶10～15分鐘，之後開蓋攪拌均勻，因種子細小易透好嚼，非常適合全齡補充，也可避免烹煮過久產生的褐變。

國內許多知名連鎖泰式、米食主題餐廳均採用多年，紅藜飯的淡淡榖麥香與粉紅色澤深獲好評，台灣紅藜以往產量稀少，僅見少數部落，如今已進入頂級與健康選品超市，例如：Mia C’bon、city’super、神農市場與新光三越等，更增加了日常補充膳食纖維與甜菜色素的便利性，中秋節前後拉長抗氧化發炎防護戰線，用國產雜糧守護國人健康正是好食機。