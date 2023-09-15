京華祭全數位化超音波 加速智慧製造

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國內超音波領航者－京華超音波，順應數位趨勢及產業升級，推出數位型超音波塑膠熔接機，為超音波熔接設備注入新生命，與歐美技術並駕齊驅，提供超音波智能、精密、穩定的熔接效果，並邁向工業4.0智能化，加速智慧製造。

京華超音波業務經理姚瑜表示，京華超音波焊接模組採用全橋式IGBT模組作為功率驅動元件，提升耐用性。此外，全數位積體線路設計、補償負載熔接振幅，提高系統穩定性，智慧型閉合迴路振幅控制技術，不受輸入電源電壓和負載波動的影響，以保持恆定的振幅輸出。

另外，大功率金屬焊接機採用IC迴路控制，結合數位相頻率追蹤的控制基數，有效控制頻率因溫升過度偏移而影響熔接特性。適用於電機電子產業、太陽能科技、汽車業、機車業、電池製造業等金屬銲接相關產業。

近年來，京華超音波持續開發數位化超音波熔接機、高功率金屬銲接機，提供各產業客戶所需的客製化專用設備。此外，京華全數位化超音波，在工業4.0時代可無縫接軌，在設定工作參數、查閱輸出功率、時間等數值及操作上更容易上手，一目了然。

京華公司從1979年創立以來，即以專業技術，生產各種超音波設備，供應世界各國客戶塑膠熔接，金屬銲接、成衣機械、半導體洗淨、美療（醫療）、食品包裝等用途，以自有品牌K-SONIC產品行銷國內外。