新北創力坊 推青年創業生態系統

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全臺首個政府打造的加速器「新北創力坊」熱鬧迎來十周年，為慶祝這一重要里程碑，新北青年局特別於當日舉辦了一場壯闊的Demo Day活動，邀請基北北桃四縣市各領域的12支新創團隊，向現場企業展示其創業成果、商業模式及品牌願景。

新北創力坊自成立以來已經培育了超過250組的新創團隊，其中包括線上學習平台Hahow好學校和Amazing Talker。新北青年局長邱兆梅表示，新北市不僅有創力坊，還擁有六座青創基地，為更好地協助年輕人創業，新北青年局今年3月與基北北桃縣市簽訂第一個實質性備忘錄，透過創業空間共享平台合作，共同協助創業青年突破地理和資源的限制。

臺灣青創潛力無限大，基北北桃四大縣市政府都積極參與培育青創團隊。桃園市已經建立了多個青創基地，包括安東青創基地、新明青創基地、青創指揮部以及桃園設計庫等平台；臺北市政府的「臺北市產業發展獎勵補助計畫」提供全方位的資金補助，協助新創企業從創業初期到品牌發展的各個階段；基隆市則以城市風格為主軸，培育了眾多綠色觀光和永續旅遊的青創團隊。

新北創力坊的十周年慶祝活動不僅是一次成功的展示，更凸顯了臺灣政府對於青年創業的重視和支持。新北市政府及其他各地政府的積極參與，將不僅推動青年創業生態系統的發展，也有望為臺灣的創新經濟帶來更多新的契機和希望。