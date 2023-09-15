凱基優選高股息30 00915翻倍配發0.7元

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凱基台灣優選高股息30ETF基金（00915）9月實際配發金額出爐，每受益權單位配發0.7元，除息日訂於9月18日，參與除息最後買進日為9月15日，10月17日配息入帳。

本次9月配息為凱基優選高股息30（00915）掛牌上市以來的第三次配息，第一次配發0.22元、第二次配發0.32元，前兩次配息皆填息，本次翻倍配發0.7元，總計成立以來配息金額達到1.24元。凱基投信表示，凱基優選高股息30（00915）配息金額可以逐次遞增，過去兩次除息也能順利完成填息，關鍵在於篩選與定審機制奏效，除了股息指標，凱基優選高股息30（00915）更納入股價動能考量，若股息配得多、但公司不具成長性，譬如市占率下滑、位處夕陽產業等股價潛藏下行風險者，就會被剔除，避開不是因基本面推升股息率的企業，解決賺股息卻賠價差的投資痛點，以落實爭取股息，同時追求投資總報酬表現的最終目標。

凱基投信表示，8月以來台股雖遭逢短期下修，類股輪動加速，但凱基優選高股息30（00915）7月初換股生效後，不僅漲幅已高的成分股獲利了結，調整後的成分股，總計台股近一個月漲幅前五強的類股中，凱基優選高股息30（00915）就持有31.14％，五大強勢類股占比相當高。

凱基優選高股息30（00915）能抓到這一波漲勢前五強的類股，進而推升淨值逆勢上漲，從今年8月1日的20.39元，緩步墊高到9月13日為止的21.09元，關鍵在於透過獲利、品質、下行風險指標篩選，並搭配波動與股息指標排序，最後再以股息指標調整權重，藉由層層檢驗篩選，精選出獲利成長與配息能力兼顧的標的，打造能因應市場變化的具競爭力成分股組合。

面對第三季接下來市場可能持續震盪，投資難度增加，凱基投信建議，追求股息與價差兼顧，高股息、低波動、高品質的成分股篩選機制，不失為應對波動市況的好選擇。

追求打造現金流藍圖的投資人，可趁除息前進場布局，提前卡位未來股息與潛在資本利得成長機會，領到息後可趁股價回檔再投入低接，持續累積投資效益。