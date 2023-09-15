群益台灣精選高息ETF 人氣旺

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台股ETF人氣暢旺，深受台灣投資人喜愛，受益人在數年來已增加逾百萬，來到524.96萬人，其中台股高息ETF更是人氣搶搶滾，總受益人從去年年底至今年9月8日的最新統計資料，顯示共增加了近百萬人。

觀察今年以來（扣掉今年成立）所有台股ETF受益人與規模成長幅度，00919群益台灣精選高息ETF挾帶的連續兩季配出10％以上的高年化配息率的實力，上市不到一年，在去年底受益人僅約1.6萬位受益人，最新人數已來到約14萬人，是今年來受益人成長率最高的；隨著人氣上漲，00919的規模也在近日突破300億大關，成為台股原型ETF第九大，規模成長也是今年來成長率最高的台股ETF。

據了解，00919即將在9月18日除息，本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.54元，連續兩次都配出0.54元，換算年化配息率都超過10％，是市場唯一一檔連續二次配息率超過10％的台股高息ETF，最後買進日是9月15日，投資人可多留意。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，高息股的誘因除了穩定領息外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機。

此外，存股除了觀察配息率高低外，也要考量企業獲利成長性。台股整體上半年財報已完整公布，雖受到消費者需求不振的影響，23年企業獲利再度有所下修，但預期已接近調整的尾聲。由近期資通訊產業的外銷接單及出口表現觀察，在AI伺服器及傳統假期銷售需求的帶動下，從企業營運到台灣整體GDP均可呈現往上墊高趨勢。