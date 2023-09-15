台灣開發河川小水力發電 有譜

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小水盟（台灣小水力綠能產業聯盟）由理事長洪正中帶隊，9月5日一行7人，拜會在九州鹿兒島的「九州發電株式社」社長古田功，並再現勘7個小水力發電案場之一的第2號案場「重久水力發電廠」。此行主要向日本小水力發電先進取經，深入了解九州發電在做整體環境評估進而盤點可開發潛力點的過程細節與所需奧援，繼而成功於6年內蓋出6座小水力電廠，進行雙方交流，本訪問團除了有小水盟理事長洪正中及秘書長馬川佳外，尚有會員森崴能源副總謝承哲及秘書龔雅卿、豐澕能環總經理蔡孟勳、興陽物流董事長曾明炘，以及台北駐福岡經濟文化辦事處秘書王鴻鳴、隨行記者參與。

社長古田功開場就以「希望今日的會面，能滿足大家此行的期待」，傳達出支持雙方交流的力道與善意，他對台灣的小水力發電現況非常關注，在小水盟進行簡報後並驚嘆台灣如今的相關進展。看好河川小水力發電具有10GW的潛力，理事長洪正中表示，日本九州發電株式社的九州整體環境評估，再選擇河川小水力發電的可開發潛力點，並依序進行開發建設發電所，此項作業方式值得小水盟學習，並指當天下午的現勘更加證實九州發電成功的開發策略及方法是正確的，值得我方學習。

洪正中說，小水盟希望扮演媒合者的角色，台灣有六條水力豐沛的溪流，很需要優質的企業進來參與開發，九州的做法非常有系統性他希望比照：將整條溪流有潛力的場址一次性盤點、同時展開規劃設計的行動，並當場向九州發電提出合作邀請，形式則以擔當台灣業者的顧問或參與合作開發不拘。

對於小水力開發過程中，如何能兼顧綠能發展又兼顧自然生態的維護及當地居民觀感，是這次取經的重點。九州發電事業部部長川雄司直言：得到居民同意是最艱苦的過程。並指通常舉辦說明會時，不贊成者占大多數，經過溝通之後假設有8成居民同意，餘下的反對者主要會透過官方力量去協調，溝通重點則以「綠能的再生使用不會破壞環境」為主軸，爭取全部居民的同意。另外，在河川管理處的監督下，會進行河川生態調查，以不破壞原生環境，保持現存河川的生態平衡為基本條件。

本次小水盟參訪九州發電，是繼今年4月24日至26日現勘九州佐賀縣的第6號案場「七山滝川水力發電廠」後，再次現勘該公司一系列小水力發電之一的第2號案場「重久水力發電廠」。除了建立雙方更友好關係外，更深入瞭解該社的小水力發電設計經營理念，對台灣開發河川小水力發電有極大的參考貢獻。小水盟秘書處：（04）2321-6631。