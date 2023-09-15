財富管理評鑑 一銀勇奪六大獎

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第一銀行致力推展財富管理業務，今年參加知名財經專業雜誌《今周刊》舉辦之「第17屆財富管理銀行暨證券評鑑」，囊括「最佳風控獎」、「最佳信託創新獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶信任獎」、「最佳銀色友善獎」及「最佳永續發展獎」等多項大獎肯定。

始終用心守護客戶資產的第一銀行，由專業理財團隊，即時向客戶提供市場分析、調整投資部位，穩健客戶的資產，面對當前變動劇烈的投資環境，連續兩年獲得「最佳風控獎」的肯定，未來仍會秉持「顧客至上，服務第一」的經營理念，為客戶的財富與託付創造更多價值，並提供最優質的全方位金融服務。

第一銀行指出，今年以來因美國升息循環、矽谷銀行破產及瑞士信貸遭瑞銀併購等事件，全球投資市場持續動盪，此時資產配置和風險控管在投資規劃上更顯重要，對於沒有時間研究市場或投資新手，建議可選擇全智慧機器人「e-First智能理財」服務。

「e-First智能理財」提供全國首家搭載國際知名投研機構晨星資產配置演算法，以及300多位基金領域的權威專家團隊，以晨星的智慧模組挑選8至10檔基金組合，為客戶規劃適合的投資組合建議，並每季檢視市場狀況調整內容，提供再平衡建議，以動態平衡方式讓投資人輕鬆理財，幫助提早實現財富自由。

一銀推出「e-First智能理財」迄今屆滿3周年，獲得廣大客戶迴響，累計客戶數逾5萬人、申購金額逾24億元；為感謝客戶一路以來的支持與愛護，即日起至12月31日止，推出3周年「三時而勵」申購優惠，凡於活動期間新增之投資計畫，皆享投資費用終身0元優惠。