10月17日開標 台灣金聯 標售4.5萬餘坪北港工業園區土地

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台灣金聯資產管理9月12日宣布標售位於雲林縣北港工業園區（原萬有紙廠）土地，面積4.5萬餘坪（15公頃）、相當於23個足球場，即日起受理以通訊方式投標，於10月17日中午12時截標，當天下午3時開標，底價33.8億元，平均每坪底價約為7.4萬元，相較北部或中部及鄰近地區工業用地的單價頗為低廉。

台灣金聯董事長施俊吉表示，此次是雲林地區近年來難得產權單純、基地完整、交通便捷及生活機能佳的大面積工業地釋出，公開標售的北港工業園區全區土地，包含甲種工業區土地面積43,560坪、住宅區土地面積1,318坪及公共設施用地面積547坪，建物面積（原為員工宿舍）794坪，對外交通便捷，與大北港科技產業園區僅1.5公里，將形成新的產業廊帶，可收產業聚落加乘效果。

有鑑於近來產業回流及企業擴廠殷切需求，台灣金聯釋出北港工業園區面積4.5萬餘坪工業用地，可協助解決工業用地難以取得課題，預估可容納50餘家廠商進駐，可提供1,000個工作機會及每年40億元產值，可活絡工業土地使用與健全產業投資環境外，更可帶動北港地區產業升級及經濟發展，創造地方、企業及民眾多贏局面。施俊吉強調，北港工業園區歷經該公司近10餘年債權取得、重整、破產等法律程序的處理，以及清理數萬公噸事業廢棄物、拆除60多棟破舊廠房與高達78公尺大煙囪後，終致產權完整，整個園區也由當初頹廢龐雜的破舊廠房，蛻變為嶄新素地風貌，重現再生活化契機的完整大型土地，為地區產業帶來新動力。