台灣國際水週 9月20日登場

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由外貿協會主辦的「2023年台灣國際水週（TIWW）」，將於9月20日至22日於台北世貿一館舉辦，該展結合水資源上中下游完整產業鏈，今年吸引國內外逾110家業者參展，使用近200個攤位，展出廢污水處理與回收再生、智慧水務監控與管理等節水設備與水循環再生解決方案，建構永續發展的水資源與環境。歡迎民眾預先上網登記，可避免現場排隊迅速進場參觀。

TIWW今年多家業者瞄準水再生循環商機，提出高效環保的解決方案，指標性參展商美商富朗世（Fluence）展出應用MABR技術的廢水解決方案NITRO，具有高效脫氮技術，可減少耗能高達40％，讓污水處理更節能減碳；旭然國際展出高流量摺疊濾心，採用高流量過濾面積，提供大容量納污能力、增加過濾效率；捷騰光電則利用多光譜技術與水質感測設計經驗，製造出多樣化水質感測方案，適用於環境監測、污廢水處理，或應用於生產製程，節省工廠用水量。

除專業展出外，展覽期間亦辦理多場國際論壇及活動，如超微細氣泡產業技術應用國際論壇、熱門產品發表會、Tech Talk技術發表會、一對一採購洽談會，促進業界交流與合作、方便買主找到最有效的解渴方案。有興趣的業者可至官網預先登記參觀，展覽期間憑預登QR Code即可免費入場，更多展覽資訊可至官網（www.taiwanintlwaterweek.com）查詢。