國泰飯店觀光事業攜手國泰慈善基金會中秋送暖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中秋佳節將近，國泰集團秉持「給人幸福，助人圓夢」的公益初衷，由國泰飯店觀光事業攜手國泰慈善基金會，落實企業社會責任，捐贈500盒中秋月餅關懷桃園市新住民弱勢家戶，希望藉此拋磚引玉，鼓勵各界和更多人共同響應，加入愛心行善行列。國泰集團本次透過桃園市社會局於中秋節前夕捐贈總價值60萬元的月餅禮盒，藉由安家實物銀行致贈予桃園市新住民家戶、參與優食計畫之社區關懷據點、小衛星兒少關懷據點，讓需要幫助的對象也能擁有個溫暖團圓的中秋。

國泰飯店觀光事業、國泰慈善基金會熱心公益，長年關懷弱勢團體，過往捐贈月餅對象包含偏鄉孩童、獨居長輩，今年更擴大公益關懷新住民弱勢家戶，攜手桃園市政府關懷弱勢，透過桃園市政府社會局捐贈500盒月餅禮盒予桃園市新住民弱勢家戶、優食計畫合作之社區關懷據點及小衛星弱勢兒少關懷據點，傳遞愛心與祝福，陪同家戶歡慶中秋佳節。

國泰飯店觀光事業營運副總經理張惠並呼籲，旗下AMAZZING CLUB滿意客計畫會員共同參與捐贈，協力幫助社會上需要的群體，透過企業和大眾的力量，給予弱勢團體實質上的幫助，也邀請各界企業一同送暖，讓弱勢族群可以感受到濃厚的人情關懷。

國泰飯店觀光事業成立至今，旗下已發展包含3大飯店品牌與7間飯店，包含「和逸飯店、慕軒飯店及台北國泰萬怡酒店」，並持續性於環境保護、社會責任及公司治理層面推展，像是不主動提供一次性備品、參與國際環保運動-「國際關燈日」、邀請會員點數愛心認購、捐贈月餅關懷弱勢等，積極推動各項社會公益活動，期許藉由不同的活動實踐永續行動。