與全球「醉」大盛事同步 晶華啤酒節9／29「德」意登場

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全球啤酒愛好者引頸期盼的「德國啤酒節」即將到來，台北晶華酒店攜手百年啤酒品牌HB慕尼黑皇家啤酒，以及與當地官方認證樂團來台共同打造年度盛會，推出「晶華德國啤酒節」。豐富活動分為三大部分，首先登場的是9月29日至10月10日於一樓azie餐廳推出為期兩週的巴伐利亞酒餚限定美饌，緊接著是10月6日與7日，與世界同步並於飯店內盛大舉辦的「德國啤酒狂歡派對」，邀請全館饕客前來同歡，客房亦推出「大口吃肉假期」一泊二食住房專案，每房9500元起即可大啖啤酒節雙人分享餐、歡飲HB慕尼黑皇家啤酒。

台北晶華酒店一樓的azie餐廳是今年「晶華德國啤酒節」的主場，現場設有德國百年啤酒品牌-HB慕尼黑皇家啤酒的大型生啤機，為賓客帶來節慶限定啤酒和多款經典與特釀啤酒。為期兩週的活動期間，點用任一杯德國皇家啤酒加價299元，即可享有90分鐘無限暢飲時光。每週五與週六晚間七點的「Prost！碰杯嗨翻天!」啤酒歡飲活動，則邀請點用皇家現壓生啤酒的食客們，一起同歡碰杯，並享第二杯半價的超值優惠。

晶華廚藝團隊今年不僅重現德式綜合香腸、現烤脆皮豬腳與啤酒節烘烤春雞等應景的節慶料理，更推出全新登場「維也納炸豬排Wiener Schnitzel」。片片比臉還大的豬排在主廚反覆敲打下，肉質軟嫩輕薄，經過調味後裹上麵粉、蛋液與麵包粉油炸，享用前，擠上幾滴酸爽的檸檬汁，入口酥脆、清香不膩。鹹食之外，晶華甜點主廚也特製傳統黑森林蛋糕與迷你蘋果派，讓食客們品味最甜蜜的秋日氛圍。

晶華胼將這流傳近3世紀的德國節慶飲食文化帶進酒店三樓的宴會廳，於10月6日推出「德國啤酒狂歡派對」。活動當晚，挑高五米的空間將搖身一變成為德國啤酒節嘉年華的現場，布置比照慕尼黑活動現場的木製桌椅擺設，並以巴伐利亞藍白風格垂釣的掛旗打造彷彿置身德國啤酒花園的逼真臨場感。

台北晶華廚藝團隊備妥經典德式饗宴一同歡樂，豐富內容包含德式冷肉乳酪盤、啤酒洋芋湯，以及由現烤脆皮豬腳、芥末百里香燒烤豬肉與啤酒節烘烤半雞組合成的巴伐利亞快車拼盤，更有莓果布丁等，席間更享HB慕尼黑皇家啤酒無限暢飲，同時還有來自德國慕尼黑啤酒屋的官方認證樂團現場演唱，團員身著德國傳統服飾、透過歡樂的巴伐利亞情調曲風，讓賓客秒飛慕尼黑。上述活動每桌16800元(8人)，9月22日前透過晶華會APP下訂，再享會員專屬優惠每位百元優惠折抵。

盛大的派對10月7日晚上6點半於挑高三層樓的中庭舉行，現場將以輕快熱鬧的音樂、令人大快朵頤的美食，以及無限歡飲的HB德國皇家啤酒邀請全館賓客同樂。賓客可依據喜好選擇德國綜合香腸、現烤脆皮豬腳或啤酒節烘烤春雞為主食，搭配藜麥海鮮沙拉、鹹香德式手工紐結麵包，以及黑森林蛋糕與現壓生啤酒，活動每位1680元，加價399元再享啤酒暢飲。

【禁止酒駕，飲酒過量，有礙健康】