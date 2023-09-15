軟著陸有望！道瓊大漲331點 安謀首秀亮眼

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美國最新經濟數據強勁，使市場燃起軟著陸的希望，華爾街股市14日開高後維持漲勢，道瓊工業指數盤中一度揚逾400點，終場略為收窄至331點，寫下8月初以來最佳單日表現，四大指數終場集體收紅。

道瓊工業指數收漲331.58點，或0.96％，以34,907.11點作收；標準普爾500指數上揚37.66點，或0.84％，收4,505.10點；那斯達克指數上漲112.47點，或0.81％，收13,926.05點；費城半導體指數上漲23.78點，或0.67％，收3,584.23點。

數據方面，美國14日公布多項經濟指標，在能源和運輸價格上漲的背景下，8月生產者物價指數（PPI）月增率由7月的0.4％加速至0.7％，創下逾一年來最大增幅，年增率來到1.6％，高於預期的1.3％，剔除食品和能源的核心PPI則略有放緩，月增率放緩至0.2％，符合預期，年增率也一如預期放緩至2.2％。

美國商務部於同日公布數據顯示，受汽油價格上漲帶動，8月零售銷售增長0.6％，遠勝預期升0.1％，扣除汽車和汽油的銷售增長後，則由7月的0.7％放慢至0.2％，優於預期的下跌0.1％，顯示消費者減少非必要開支。

勞工部周四公布，上周首次申領失業救濟金人數增加3,000人至22萬人，低於預期的22.5萬人；截至9月2日為止，持續申領人數增加4,000人，報168.8萬人，略低預期的169萬人。

政經方面，曾任聖路易聯準銀行總裁的布拉德（James Bullard）14日表示，聯準會官員已注意到經濟依然強勁、通膨仍舊頑固，因此，在9月會議後公布的利率點陣圖中，官員們可能會調高利率預測。

此外，歐洲央行（ECB）14日宣布升息1碼，將存款利率調升至4％，創下1999年以來最高紀錄，再融資利率來到4.5％，不過也同時暗示，本次升息可能是緊縮貨幣循環的最終回。

ECB公布決議後，美債殖利率下行，刷新當日低點，隨後在美國經濟數據公布後回升。10年期美債殖利率在美股盤前曾觸及4.22％的低點，日內降逾3個基點，隨後持續回升，債市尾盤時約為4.29％；2年期美債殖利率在美股盤前下破4.95％，但在美股盤中升破5.0％，午盤曾接近5.03 ％，刷新當日高點，到債市尾盤時約為5.01％。

個股方面，英國晶片設計巨頭安謀（Arm）14日在紐約那斯達克交易所掛牌上市，首日就有強勢表現，開盤後便從發行價51美元上攻到56.1美元，終場收盤價來到63.59美元，收漲24.68％，市值飆破650億美元。

大型科技股14日普遍走升，Meta 勁揚6.66美元，漲幅2.18％，收報311.72美元；Google上漲1.49美元，漲幅1.08％，收在138.99美元；蘋果揚升1.53美元，漲幅0.88％，收報175.74；微軟收紅2.64美元，漲幅0.79％，收338.70美元；惟亞馬遜小幅下挫0.13美元，跌幅0.09％，收在144.72美元。

台股ADR方面，台積電ADR揚升0.72美元，漲幅0.79％，收報91.47美元；日月光ADR上揚0.20美元，漲幅2.60％，收在7.88美元；聯電ADR攀升0.04美元，漲幅0.55％，以7.38美元作收。