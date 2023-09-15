信義區法式餐廳＋1 台北W飯店Seasons by olivier e.開箱

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為強化餐飲競力並洞察台北都會餐飲市場生態正在改變，全台第一家「國際潮牌」飯店台北W飯店，將館內原〈the Kitche Table〉全日餐廳「砍掉重練」，並攜手法國米其林星廚奧利維耶·埃爾澤（ Olivier Elzer）合作，將名廚旗下〈Seasons by olivier e.〉法式休閒餐廳引進台灣，取代原有吃到飽自助餐，新餐廳將於9月21日正式開幕。讓食家饕客與吃貨見獵心喜的是，除菜色好吃，〈Seasons by olivier e.〉雖然是由累積25顆米其林星星的法籍星光大廚創辦，更是「台北曼哈頓」信義區內最新的當代法菜餐廳，但是餐廳裝潢設計、用餐氛圍輕鬆自在，訂價更是親民，完全顛覆法菜餐廳過予人高不可攀印象。

「改變法餐遙不可及的刻板印象，拉近人與人之間的距離」，台北W飯店總經理哲仁廷（Bastien Giannetti）表示，台北市被納入米其林評鑑後，定位高檔的Fine Dining餐廳持續增加，「市場已開始擁擠」，〈Seasons by olivier e.〉餐廳雖有「米其林DNA」並主攻法菜，但卻以休閒餐廳（Casual Dining)為定位，並將法式的優雅別緻融入亞洲的飲食文化，訂價則單點菜式200多元起，中午套餐1288元起，「希望人人吃得起」。

〈Seasons by olivier e.〉創辦人 奧利維耶·埃爾澤 （Olivier Elzer）廚藝資歷27年，並曾在被譽為「廚界畢卡索」的皮耶．加尼葉（Pierre Gagnaire）和「世紀名廚」喬爾·侯布雄（Joel Robuchon）的餐廳歷練，長時間、近距離親炙「聖堂教父」級的名廚，奠定了他札實的廚功，並有寬廣的國際視野。他曾連續16年獲米其林星星肯定，至今累積了25顆米其林星星。同時， 奧利維耶·埃爾澤也名列「世界300大名廚」榜中。

奧利維耶·埃爾澤在港澳地區的名聲烜赫，香港瑞吉飯店的米其林二星餐廳〈L'Envol〉，以及位在香港中環的〈Clarence〉法國餐廳，都是奧利維耶·埃爾澤主持的餐廳。

「 Never stop evolving」是奧利維耶·埃爾澤的料理哲學，好奇心與行動力讓這位說話聲音宏亮、讓人感覺一身是勁的法菜名廚，持續創新與精進廚藝。

〈Seasons by olivier e.〉法式餐廳以「四季」為名，奧利維耶·埃爾澤非常重視「食當令」。我問他作菜有那些「堅持的原則」，他說：1.根植法菜傳統，2.採用當令食材，3.以自由創意去創作（Free IdeaCreation)，4.價格合理。

順著奧利維耶·埃爾澤的四大理念，即不能理解〈Seasons by olivier e.〉是一家秉持「持續精進，永不止盡」的精神，配合自然界四季更迭，採用在地當令食材，挾當代精緻法菜廚技演繹菜餚，並以平易近人的價格、搭配侍酒師精選酒單建議，打造法餐的全新體驗。

奧利維耶·埃爾澤會講幾句粵語，而且他能吃辣、並喜歡辣，甚至他做的菜，裡面會「埋伏」一點豆瓣醬，藉由些許辛辣甦醒並刺激味蕾。這些特質，顯示他是一位在地化的實踐者。

〈香料鮪魚〉充份體現了 主廚奧利維耶·埃爾澤（ Olivier Elzer）對亞洲風味的理解，如今已是他的招牌菜之一。圖／姚舜

〈Seasons by olivier e.〉法式餐廳〈主廚起司麵包〉類似「普羅旺斯麵包」，表皮有點嚼勁、麵包芯柔軟，並附特製「烏魚子奶油」（中）當抹醬。圖／姚舜

台北W飯店〈Seasons by olivier e.〉法式餐廳的〈迷你長棍麵包〉，口感像Pizza。圖／姚舜

台北W飯店新開〈Seasons by olivier e.〉法式餐廳，甜點採桌邊服務上菜。圖／姚舜

台北W飯店新開法式休閒餐廳〈Seasons by olivier e.〉，預計9／21正式開幕。圖／姚舜

〈Seasons by olivier e.〉法式餐廳有多種用餐區，可滿足不同食客喜好。圖／姚舜

台北W飯店〈Seasons by olivier e.〉法式餐廳，廚房採開放式設計。圖／姚舜

不同時間陽光穿透餐廳內產生的光與影，是〈Seasons by olivier e. 〉法式餐廳另一吸引人的亮點。圖／姚舜

Seasons by olivier e.法式餐廳

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號10樓（台北W飯店）

電話：02-77038755

「為什麼要多次強調價格？」，我好奇。奧利維耶·埃爾澤告訴我一「故事」。他說，香港和台灣很近，自己年年都會來台北，找朋友玩與吃吃喝喝。有一回搭小黃，問司機喜不喜歡法國菜？司機回他：想嘗試，但吃不起。這回，他與W飯店合作開餐廳，想到與司機的對話，所以決定以可親的價格，讓台灣客可以平易近人的消費，品嘗法菜、認識法菜。

台北W飯店總經理哲仁廷（Bastien Giannetti）年初上任後，即積極重新定位館內餐飲，並為既有空間注入新元素、新亮點，創造新的「W體驗」以開拓更多客人前往消費。於是，W飯店十樓〈WOOBAR〉推出了〈WOOTEI午茶〉，原31樓〈紫艷酒吧〉則在空間場域、菜單與酒單，全新置入了懷舊復古的元素，改造變身為〈艷總會〉（YEN-tage Club）。如今，原自助餐廳〈the Kitchen Tablｅ〉改頭換面、拉皮整體，變身為全新的法菜餐廳〈Seasons by olivier e.〉，不僅讓台北都會新增了一法菜餐廳，而且是「法籍米其林星級主廚主持的法菜餐廳」，更是一「價格平易近人的法菜休閒餐廳」，單是這幾個「點」，預料就會吸引不少食家饕客與吃貨前往嘗鮮。