美汽車工會罷工倒計時 拜登政府擬祭援助

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美國汽車工人聯合會（UAW）與底特律三大汽車製造商的勞資協商，將於美國時間14日午夜來到最後期限，然雙方截至傍晚仍未達共識，UAW發起罷工的可能性逐漸攀升。

UAW代表14.6 萬名美國汽車工人，其與底特律汽車三巨頭通用（GM）、福特（Ford）以及和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）自7月開始就薪資議題展開談判，三大車廠皆各自提出加薪提案，福特汽車提議加薪20％、通用汽車加薪18％，克萊斯勒母公司Stellantis加薪17.5％，但均未符合工會希望加薪40％及改善其他福利的要求，使雙方協商持續深陷僵局。

通用汽車執行長芭拉（Mary Barra）向員工指出，公司仍冀望能達成協議，並提及2019年的罷工事件，強調當時並沒有贏家，在在經歷了 42 天的罷工之後，通用該年度稅前虧損達36億美元。

除了調薪外，UAW的要求包含恢復所有工人的固定福利養老金、每周32小時工作制、給予安全保障、停止使用臨時工等。福特執行長法利（Jim Farley）對此指出，該公司自2019年至2022年間的獲利達到300億美元，但若採取UAW的提案，公司將會虧損150億美元，且恐怕會面臨破產，因此呼籲UAW留在談判桌上、勿啟動罷工，雙方共同努力以避免「災難性的後果」。

UAW 已列出了一系列罷工計畫，倘若星期四午夜前無法達成協議，將針對個別汽車工廠進行罷工以製造混亂，主要將會是生產高邊際利潤車型的工廠，藉此讓三間車廠受到嚴重衝擊。

公會預計會在美東時間晚間10點公布最先展開罷工的工廠。UAW主席費恩（Shawn Fain）早前曾表示，工會的罷工策略是為了提供談判者靈活性，但全面罷工仍是選項之一。

外媒報導指出，一旦發生大罷工，汽車配件供應商也將受到牽連，業界代表因此與華府有接觸，消息人士稱，若汽車工人發動罷工，拜登政府會對受影響的小型汽車配件供應商提供援助。