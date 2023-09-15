睽違3年頭城搶孤　竟有選手倒掛孤柱上逾6分、表情痛苦難耐

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

宜蘭頭城搶孤因疫情影響停辦3年，昨日再度舉辦，但比賽過程卻頻傳意外，數位選手接續出現繩索鬆脫情況，時代力量隊的呂姓選手甚至倒掛在孤柱上逾6分，大會不斷吆喝雲梯車救援，但雲梯車礙於結構因素，消防員審慎評估後驚險穿越孤柱間搶救，所幸選手意識清楚，送醫無礙，應是肌肉拉傷，後續仍須觀察。

搶孤團體賽於昨晚11時25分開始，12支隊伍卯足全力以疊羅漢方式將選手往上送，再以繩索攀爬塗滿牛油的孤柱；有選手反映今年牛油特別滑，不少選手出現繩索鬆脫狀況，直接下滑數公尺，腳上繩索也完全鬆掉，只能重新開始。50分許時代力量隊呂姓選手，從孤柱翻上飯棚時不慎滑落，整個人頭下腳上倒掛在孤柱上。

大會發現後，立刻廣播一旁的消防隊雲梯車，前往救援，但現場安全繩太多，空間有限，故雲梯車冒險將雲梯伸入孤柱叢中，小心翼翼前進；只見呂嘗試抓住孤柱，但牛油滑手，只能在空中搖搖晃晃，隔壁柱選手也幫忙拉住他，往雲梯方向推過去，順利得救並在車上無力的揮手，表示沒事喔！

時代力量宜蘭黨部主委郭禀翰批，反映過數次希望將腰部安全扣改為全身安全扣，大會都未給理由不採納；其他隊伍選手也指出，會場裡僅有1輛雲梯車、1輛吊車，救援量能明顯不足。

頭城鎮中元祭典協會理事長、代表會主席楊碧村表示，大會的安全人員都受過專業訓，並嚴格規定選手在攀爬的每個階段都要扣好安全扣，否則就視為違規，必須搭雲梯車下來，不准再往上爬。

據現場人員建議，吊車機動性較高，可多安排幾台，但雲梯車需要空間延臂，加上安全繩太多，需要確認選手安全，且空間有限，現場指揮的那些人很容易讓人混亂到底是真還是假，且鋼索確保學生安全，一定要存在。