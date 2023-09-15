9／15盤前》AI＋高速傳輸雙動能點火 這檔加分

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台股今（9/15）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.外資熱錢回流，匯市回穩股市表現更亮眼。由於從美國剛公布的8月通膨數據研判，9月聯準會（Fed）利率按兵不動機率大增，台美科技股齊甩陰霾，權王台積電開盤秒填息振奮多頭信心，季底作帳鳴槍起跑，激勵加權指數大漲226.05點，直接衝破16,800點，收最高16,807.56點，站上所有短期均線。

2.富時臺灣50指數成分股調整將於15日盤後生效，新增四檔全為AI供應鏈有智邦（2345）、緯創（3231）、光寶科（2301）、緯穎（6669），適逢AI指標股輝達（NIVIDA）13日大漲1.37％，終止連四日跌勢的催化下，AI股復活飛天，智邦上漲6.28％，股價曾經修正到季線以下的勤誠14日高掛漲停價。

3.美國最新經濟數據強勁，使市場燃起軟著陸的希望，華爾街股市14日開高後維持漲勢，道瓊工業指數盤中一度揚逾400點，終場略為收窄至331點，寫下8月初以來最佳單日表現，四大指數終場集體收紅。

道瓊工業指數收漲331.58點，或0.96％，以34,907.11點作收；標準普爾500指數上揚37.66點，或0.84％，收4,505.10點；那斯達克指數上漲112.47點，或0.81％，收13,926.05點；費城半導體指數上漲23.78點，或0.67％，收3,584.23點。

4.蘋果新機全面採用Type-C接口，相關族群14日股價勁揚，包括鈺創（5351）、創惟（6104）、偉詮電（2436）等，營收與訂單後市持續看俏；大立光（3008）向上挑戰2,100元大關，也帶動相關光學族群翻漲。

5.AI熱燒，高速傳輸需求又跟進推升矽光子及共同封裝光學元件（CPO）崛起，連接器廠正淩（8147）大啖光通訊市場大餅，正淩總經理陳言成看好2024年光通訊和醫療業績仍會續揚，繼2023年月平均營收站穩8,000萬元後，2024年將朝站穩億元大關挺進。

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Type-C族群中，有十檔法人昨日買超介於127～1,702張的個股，漲幅亮眼；光學族群中，新鉅科、能率、永崴投控等三檔雖不是蘋果供應鏈，也同樣受惠大立光、玉晶光飆漲行情，法人按讚下買超逾百張以上。

6.昇佳電子（6732）營運迎來轉機，手機品牌廠拉貨動能延續，主力產品自618檔期之後，出貨量仍維持強勁。隨著第三季韓系手機客戶高階產品開始拉貨，加上中國手機雙十一挹注，營收有望挑戰年增五成。法人指出，市場近期將目光移焦至低迷已久之手機零組件供應鏈，期待低基期、高年增表現，並有2024年復甦機會可期。

7.英國晶片設計巨頭安謀（Arm）14日在紐約那斯達克交易所掛牌上市，首日就有強勢表現，開盤後便從發行價51美元上攻到56.1美元，終場收盤價來到63.59美元，收漲24.68％，市值飆破650億美元。

據了解，安謀13日宣布，已賣出9,550萬股股票並籌集48.7億美元。安謀的重要客戶十分看好這起IPO，同意成為戰略投資者，包括蘋果、輝達、谷歌母公司Alphabet、超微（AMD）、英特爾、三星電子，以及台積電和聯發科。

8.騰雲科技（6870）14日以承銷價128元掛牌上櫃，並以每股148元開出，漲幅16％，開啟蜜月行情，騰雲盤中最高來到157元，漲幅逾22％。騰雲為櫃買中心7月新增「數位雲端」產業類別後，首家上櫃之AI軟體廠商。

9.閎康（3587）受惠日本熊本廠開始貢獻營運，加上中國上海、深圳廠產能利用率可望提升，第四季有機會來到2023年高峰，董事長謝詠芬表示，AI、HPC、第三代半導體、車電等需求續強，2024年也將規劃熊本二廠，閎康仍將維持過去長期以來營收年成長20％以上水準。

10.受中國消費市場疲軟影響，板卡廠承啟（2425）、麗臺（2465）顯卡產品出貨受累，旗下分別有轉投資及代理銷售AI伺服器之業務也因企業支出保守走弱。惟進入第三季傳統板卡旺季，兩廠營收皆逐步反轉，後續盼景氣市況加速復甦、AI GPU供應轉順，將有助兩台廠營運動能回暖。

11.全球IC通路版圖大洗牌！文曄14日宣佈以38億美元（折合新台幣約1,212億元）收購加拿大商Future Electronics 100％股權，預計2024年上半年完成交割。業者預估，合併後，2024年文曄合併營收將突破200億美元，近逼大聯大，角逐亞洲第一大的半導體零組件通路商。

12.美國零售業者經過長達一年的庫存調整，滙豐證券此時發現，在年底假期消費旺季來臨前，總算見到補貨訂單回溫跡象，需求復甦訊號浮現，尤以紡織製鞋OEM廠動能最佳，在消費族群中，首選聚陽（1477）、豐泰（9910），以及窗簾大廠億豐（8464）。

13.中鋼14日開出10月與第四季盤價，一如預期開出平高盤，季盤漲幅大於月盤，其中第四季棒線每公噸調漲1,000元、鋼板漲1,200元漲幅最高。而在月盤部分，包括熱軋、冷軋、電鍍鋅、電磁鋼捲等每公噸均上漲500元，漲幅較9月稍微收斂。

14.低軌衛星指標廠昇達科總經理吳東義指出，今年全球最大低軌衛星營運商針對衛星進行改版，發射衛星進度略緩，但明年重回常態，加上全球第二、三大衛星營運商將在今年底到明年初開始發射低軌衛星，明年低軌衛星市場商機將較今年明顯擴大，昇達科明年有機會挑戰雙位數成長。

15.蘋果發表會落幕，重返旗艦手機市場的華為14日宣布，其新品發表會在25日登場。華為隨後公布新折疊機Mate X5售價為人民幣12,999元起，並暗示好戲接連登場。

分析師郭明錤指出，2024年華為則將推出新款高階手機P系列和Mate系列，採購量達到3,000萬台到4,000萬台規模，台廠華通將因為華為高階手機，以及亞馬遜AI伺服器，營收獲得成長動能。

16.亞泰金屬（6727）總經理黃源財指出，車用及通訊應用帶動市場需求回溫，以公司在手訂單來看，2023、2024年業績至少做到持平，2024年或有機會小幅成長。

他指出，近期台、陸PCB廠商紛紛至東南亞設廠，該公司已積極洽談訂單，預計2025年訂單效應將陸續發酵。

17.友華集團（4120）小金雞友霖（4166）14日宣布，與泰國B.L. HUA簽訂合作協議，將在泰國上市自行研發的過動症新藥Methydur，搶攻每年規模約1,200萬美元的ADHD（注意力不足過動症）治療用藥市場，未來並將擴大布局東協市場。

18.受惠軌道經濟發威，台中高鐵特區吸引大華建設（2530）、達麗（6177）、櫻花建（2539）、坤悅（5206）、富旺（6219）、富華創新（3056）等北部與中部上市櫃建商齊聚卡位，推出住宅、商場、商辦等多元產品搶市！第四季預期將有「達麗X白天鵝高鐵案」與櫻花建設先建後售的「新榮和段」二期將進場，估總銷金額逼近200億元。

19.人工智慧（AI）股回神，相關概念股14日再度躍居盤面交投熱點，祥碩（5269）受惠高速傳輸IC需求提升，營運逐漸復甦，群聯（8299）則有NAND Flash價格持續上漲加持，獲投信連日掃貨，法人看好後續表現。

20.蘋果發表iPhone 15後市場反應平平，不少人認為產品了無新意，但華爾街多位大咖分析師依舊讚譽有加，不僅看好蘋果定價能力，也預期用戶換機潮將激發下一波營收成長。Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）更將蘋果目標價從230美元調升至240美元。

21.劍麟（2228）發展汽車事業雙引擎！在汽車安全零件接單穩健成長，8月營收創歷史單月新高後，近年積極介入車用散熱新領域，孕育下一個業績成長引擎。劍麟表示，雖目前車用散熱業務營收占比不高，但將逐步放量，明年可望倍增成長，與安全零件成為公司汽車事業兩大支柱。

22.AI伺服器正熱，英業達旗下採用輝達（NVIDIA）新一代H100架構的AI伺服器將自本月起進入量產，在看好Tier 1的CSP擴建需求帶動下，預期未來2、3年AI伺服器熱度不減。董事長葉力誠對其伺服器業務展望持平樂觀，認為擴產進度持續、「訂單也要繼續拉進來」，同時在整體營收動能放緩之際，「偏重毛利的提升」將為營運重點。

23.系統整合商資通（2471）看好智慧製造的未來潛力，日前宣布投資IoT新創企業邁森科技。未來資通的製造執行系統（ciMes）將結合邁森科技的自動化整合技術，協助工廠設備達成機聯網，加速推動智慧製造創新應用。

法人分析，資通累計營收創下同期新高，上半年稅後純益0.9億元，每股稅後純益1.9元，均寫下歷史新高紀錄，後市營運發展值得關注。

24.衛星地面設備廠鐳洋科技-新董事長王奕翔指出，鐳洋推出「射頻前端通訊模組（RF Front-End Module, FEM）」解決方案，迎接多軌道衛星通訊新時代，能滿足陸海空所有客戶需求，並提升衛星通訊穩定性，王奕翔看好明年低軌衛星相關商機續成長，也正向看待明年鐳洋營運表現。

25.油價強彈，石化上游原料連動攀揚，苯原料勁揚69美元達每噸1,037美元，進一步拉抬SM報價衝高63美元至每噸價格1,185美元，下游的ABS、PS價格同步續漲，相關生產廠台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）、台達化（1309）營運進補。台塑化（6505）受惠於乙、丙烯行情每噸上漲5、20美元，市場看好營運加分。

26.光通訊廠包括統新（6426）、前鼎（4908）、聯亞（3081）、華星光（4979）陸續舉辦法說會，廠商仍在持續去化庫存之中，2023年產業需求尚未回復，但市場目光聚焦800G及AI應用，新題材帶動光通訊族群股價大噴發。

27.永豐餘（1907）集團14日宣布，砸逾億元跨足儲能市場，建置全台首座「汽電共生表後儲能系統」。永豐餘碳管理事業群負責人暨永餘智能董座葉惠青透露，此系統目前可創造「時間電價套利」等4項經濟效益；明年「用電大戶條款」儲能新方案出爐，將進一步達到抵減電費效益。

28.安集（6477）近年拓展3D金屬列印市場，已與多家廠商合作產品開發，如國外無人機部件、醫療領域的植入物下顎骨、高爾夫球頭及工業產品散熱模組等。並且進入航太領域，發展陸海空無人載具系列產品。

29.大陸日前公布支持福建省建設兩岸融合發展示範區共22條新政，聚焦新能源、石化、先進製造等產業。大陸發改委官員14日表示，將在交通上推動閩台兩地「應通盡通」，並強調閩南外海灘的淺灘，適宜發展海上風電，具備向台灣大規模輸送綠色電力的條件，陸方願意加強兩岸能源領域合作。

30.連鎖餐飲業者六角國際（2732）為搶攻會員經濟並擴大圈粉，董事長王耀輝14日宣布攜手統一超商OPEN POINT生態圈相互圈粉。王耀輝表示，六角會員數今年可破百萬，會員對旗下直營門市業績貢獻度可望拉高至4成。此外，為擴大搶攻疫後餐飲復甦商機，六角將加快旗下各餐飲品牌拓點速度，以搶攻市占。

31.美國8月消費者物價指數（CPI）略高於預期但核心CPI續降，美元對最新通膨數據反應冷淡，加上台股大漲逾200點，帶動新台幣14日開盤即走升，上演股匯雙漲行情，並隨外資匯入加碼台股，一度升值逾1角，終場收在31.91元兌1美元的逾一周新高，升值5.8分，但因市場偏觀望，總成交量縮小至僅11.95億美元。

32.受惠台商回流、外商加碼卡位，台灣工業地產市場從南燒到北，價量俱揚。據高力國際14日最新調查指出，高雄本洲產業園區工業區土地，近五年來身價翻倍，漲幅全台居冠；至於最高單價在新北市產業園區，每坪達110萬元。全台15處工業區土地，近五年來身價至少漲2成。

33.中國人民銀行14日宣布「降準」1碼，預計將釋放長期資金超過人民幣（下同）5,000億元。分析指出，此次降準處於經濟回升接力的關鍵時刻，人行連續推出降息、優化房地產金融政策等措施後，於年內二度降準，意在推動經濟持續恢復、回升向好。

34.投信連31日買超台股918億元，持有台股市值衝上1.03兆元，刷史上新高，較去年底激增3,773億元、增幅58％，比外資手中台股市值增幅21％，高出一倍以上；另投信今年來買超台股1,434億元，比外資買超的1,328億元高。雙雙打敗外資，成台股中流砥柱。

同時，只要台股一回檔整理，散戶資金就快速湧入台股基金，「越跌越買」，據統計，投信受益人8月單月就新增52萬人，創下有史以來單月新增人數的新高，上次最高紀錄是在2022年1月，單月增加42.2萬人。今年以來投信新增受益人數累計大增逾153萬人。

35.台灣也要拚太空衛星發射！國家太空中心14日在台北國際航太暨國防工業展（台北航太暨國防展）透露，獵風者衛星（Triton）預定10月5日在法國法屬圭亞那發射後，後年將發射「福爾摩莎八號」（福衛八號）；另B5G低軌道衛星，也預定2025至2026年發射，可望帶動太空市場卡位戰。

漢翔主管表示，公司一直是國家太空中心的策略夥伴，最早先做「福衛三號」結構體金屬件。由於太空衛星最近幾年發射量要翻倍，且低軌衛星可提供手機、無人機、自動駕駛車及物流所需通訊快速的傳輸需求，因而帶動發射太空衛星商機。

漢翔目前打算與國家太空中心洽談合作，希望福衛的結構體，從金屬件，爭取做到結構體複材件。

36.知名投資銀行野村日前表示，大陸新能源汽車行業已進入到劇烈變革時代，市場競爭愈發激烈，今年已有幾輪價格持續波動，未來這種趨勢還將繼續下去。但由於電動化已是大勢所趨，整個電動汽車行業將長期保持健康增長。（中性看待）

37.世界先進（5347）14日公告公司112年度國內第一次無擔保普通公司債主要發行條件，公司債發行總額60億元，該公司表示，募集資金用途及運用計畫主要是為因應擴建廠務設施、購買機器設備或其他資本支出。市場認為，該公司主要是因應，年初規劃今年產能仍將年增約6％至7％所致。

38.緯創（3231）近年逐步將集團業務朝高毛利事業靠攏，尤其今年旗下AI伺服器業務進入快速成長期、亦為其整體營運築起底氣後，加速盤整低毛利業務的動作更趨積極。14日緯創董事會決議處分位於馬來西亞、以消費性電子產品為主的廠房，持續重整集團業務、擴大高毛利業務布局。

B.利空因子：

1.壽險業若遇金融風暴，恐多家公司資本撐不住。金管會14日公布，今年上半年保險業公版壓力測試結果，其中假設國內再升息4碼（1碼是0.25個百分點）、國外再升息6碼，美元兌新台幣升值10％、國內外股市各下跌20％時，壽險業平均資本適足率（RBC）將從去年底297％下降到203％。

2.美國8月PPI月增幅超出預期，創去年6月來單月最快增速，8月零售額也比預期強勁，顯示美國通膨壓力仍在。美國前財長桑默斯才警告勿對軟著陸過於樂觀，呼籲有繼續升息的必要，最新出爐經濟數據似乎佐證桑默斯的看法。

3.銀行「抗壓性」揭露。金管會上半年要求38家本國銀行進行壓力測試，若以整體平均來看，國銀算是過關，但若檢視個別銀行，則在「較嚴重壓力情境下」，會有三家銀行無法通過測試，即可能需要增資或改善體質。

銀行局指出，今年的公版壓力測試新增新南向18國的經濟情勢變數，如經濟衰退0.5％或1.5％，同時間美國、歐盟、大陸、日本等亦衰退0.1％到8.3％不等；另外亦增加銀行因理專或資安疏失，被銀行局加計作業風險資本的承壓性。（中性看待）

4.中鋼第四季及10月盤價出爐，多數產品價格都調漲，對此下游業者看法不一，有業者表示，下游訂單目前仍有一搭沒一搭，原料價格再漲對業者更不利；不過也有人叫好，認為中鋼一次漲足也好，漲多才好轉嫁價格。（中性看待）

5.歐洲央行（ECB）14日宣布升息1碼，將存款利率調升至4％，創下1999年以來最高紀錄，再融資利率來到4.5％，不過也同時暗示，本次升息可能是緊縮貨幣循環的最終回。

6.日本電子情報技術產業協會（JEITA）日前公布的資料指出，因智慧手機、PC等終端產品需求疲弱，加上來自中國的需求持續低迷，拖累2023年6月份日本電子零件廠全球出貨金額年減6.2％至3,559億日圓，已連續第八個月陷入萎縮，為2016年以來（2015年12月至2016年11月期間的連12個月萎縮以來）首見。

7.花旗集團執行長佛雷瑟（Jane Fraser）13日宣布，進行近20年來最大規模的組織重整，包括簡化管理階層、裁員及對重要部門握有更多主控權，盼藉此挽救花旗長久以來的股價頹勢。

未來花旗集團五個事業部門的主管，直接向執行長佛雷瑟報告，花旗也將削減北美以外的區域主管職務。這波整頓勢將掀起一波裁員潮，但受影響人數和財務衝擊尚不明朗。

8.美國汽車工人工會（UAW）13日已針對數家汽車工廠制定罷工計畫，同時揚言，若14日晚間現行合約到期前無法達成勞資協議的話，便會對底特律三大車廠發動首度同步罷工。

美國銀行全球研究（BofA Global Research）警告，UAW全面罷工一周便可能導致美國國內生產毛額（GDP）下滑0.1～0.2個百分點。

9.韓國鐵路工會（KRWU）14日發起為期四天大罷工行動，按計畫將到18日早上9點才結束。這是韓國鐵路工人四年來首次大罷工，估計受影響的客貨運輸量高達60％。由於9月底秋收節連假前交通需求不斷飆升，讓罷工衝擊更大。

10.歐盟啟動對中國電動車的反補貼調查，盛傳可能徵收最高27.5％的關稅，在上海設廠的特斯拉恐也難逃一劫。若少了歐盟市場支持，中國新能源車出口數量恐受巨大影響。

11.大陸近日持續傳出將限制政府、國企等單位員工使用iPhone，且限制範圍持續擴大，儘管中國外交部13日否認相關傳聞，但白宮當地時間13日表示，這是中國對美國企業激進且不恰當的報復行動。

外媒本月多次報導，中國正在擴大限制使用iPhone的範圍，禁止在政府部門、國企、核電廠、內蒙醫院等場域中使用。據日經亞洲披露，這項禁令至少影響5,633萬人，對蘋果公司來說是一大衝擊。

12.大陸經濟放緩令投資人卻步，外資8月從新興市場投資組合中，淨賣出價值逾155億美元，創一年來最大單月淨賣出，而中概股成為拋售重災區。國際金融協會（IIF）指出，外資8月淨賣出價值約149億美元的大陸股票，金額創下2015年以來單月新高。

13.大環境不確定因素高的壓力下，大陸上半年IPO狀況明顯放緩，過往較熱絡的TMT（科技、媒體、通訊）行業期間遇冷，IPO數量較前期幾乎砍半，集資規模亦較去年同期幾乎腰斬。

14.公平會14日對台灣大哥大及中華電信祭出電信業史上最重罰款。公平會指出，兩家公司在2018年10月聯合取消行動寬頻方案贈送的網內語音免費等優惠，雙方為國內行動通訊的主要業者，對市場影響至鉅，分別重罰中華電信4,000萬元、台灣大哥大3,600萬元，共罰7,600萬元。

15.預售市場在平均地權條例修正案上路前上車潮的爆量演出後，7月全台預售屋交易僅約6,000件，交易量較6月的1.4萬件腰斬，買氣出現大幅衰退，市場轉為自用當道、個案表現的市場。

16.橘子（6180）代理的「新楓之谷」遊戲，因「核心寶石機率表」遭玩家檢舉廣告不實，公平交易委員會14日裁定橘子違反公平交易法，罰款200萬元。對此，橘子坦承有疏失並向玩家致歉。

17.房產市場低迷，科技廠辦建廠速度放緩，市場憂心預拌混凝土第四季需求恐「旺季不旺」，國產建材（2504）、台泥（1101）、亞泥（1102）、環泥（1104）指出，預拌混凝土價格仍在高檔，加上特殊規格產品出貨比例增，今年混凝土本業獲利預期還是優於去年，估有個位數成長。

18.鑄件廠永冠-KY（1589）受大陸風電客戶放緩拉貨力道拖累，原期待第四季的搶裝風機潮恐落空，14日法說會宣布下修今、明兩年出貨噸數目標，今年目標下修為17萬噸，明年出貨目標從比2022年成長50％，調整為有望優於2022年19.2萬噸。

19.官田鋼（2017）公布8月自結合併損益，營收3.25億元，月增15.66％、年增4.47％，扭轉今年來月營收衰退的情況，8月稅後純損0.13億元，每股純損0.02元，虧損較7月收斂。官田鋼前八月營收20.64億元、年減22.40％，稅後純損1.62億元，每股純損0.45元。

20.上曜（1316）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布自結財報，7月營收0.54億元，稅後純損0.09億元，每股淨損0.06元。加計上半年每股淨損0.34元，上曜前七月每股淨損0.4元。

21.泰偉（3064）14日公告減資7成以彌補虧損。資本額從4.33億元減至1.3億元。展望未來，該公司將專注於投入網路博弈市場，同時與義大利特許彩票營運商SISAL合作，提供其軟硬體系統和服務。