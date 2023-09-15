貿協首度辦理埃及臺灣週 前進布局東北非市場

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由經濟部國際貿易局委託外貿協會於今（112）年9月4日至9月16日辦理之「2023年東北非市場貿易布局團暨埃及臺灣週」，鎖定剛果（金）、烏干達、埃及、阿爾及利亞等4國，安排我國汽車零件、機械零組件、電子產品等產業10家廠商與316名買主進行536場實體與線上洽談，爭取商機1,230萬美元，線上線下洽談氣氛熱絡。

外貿協會表示，「2023年東北非市場貿易布局團」特別前進北部非洲最大市場-埃及進行拓銷，為疫後造訪埃及之首發團，除原有舉行的洽談會外，還首度舉辦「埃及臺灣週」活動，該活動由開羅台貿中心主任葉人誠開場，並邀請埃及電動車業者EV Electrified Egypt及水處理業者Soul Water Company現身說法，分享埃及產業現況及與臺灣業者合作經驗，貿易洽談期間並播放我國業者產品及清真產業宣傳影片。活動現場另設置臺灣茶飲文化體驗區，提供我國金車伯朗咖啡、珍珠奶茶、愛玉及通過清真認證之鳳梨酥、麻糬等產品試吃，獲埃及業者一致好評，更吸引知名餐廳Kamala主廚親自前來取經。

本次埃及臺灣週暨洽談會吸引逾15家大型企業與集團前來，如擁有智慧解決方案、電子產品、電線電纜、公共工程、基建投資等五大事業群之Elswedy集團，對於團員之淨水器、高效熱水器、行動儲能箱大感驚艷；專營紡織機械設備及周邊配件專業代理之Gotex&Gotech欲跨足水處理工程，對於我國機械零組件(如泵浦)極有興趣；此外，三輪車、摩托車、汽配零組件領頭羊之Inde集團、家電及電器知名大廠GMC、日產汽車採購部門及埃及首富執掌的Orascom集團旗下貿易部門皆派員前來洽談，活動現場交流熱絡，並有多家埃及業者與團員後續持續聯絡，洽談合作細節，埃及業者多表示很開心能再度與我國訪團面對面洽談，希冀未來能加強合作，共創商機。

「2023年東北非市場貿易布局團」受到剛果(金)、烏干達、阿爾及利亞等國公協會與商界重視，剛果(金)企業聯合會、東非企業家協會、阿爾及利亞企業家與工業聯盟等協會高階經理人皆親自出席洽談，駐南非代表處組長羅清榮於烏干達站貿易洽談會開場時表示，非洲市場成長迅速，樂見我商前來與非洲業者多加交流、拓展商機，各站洽談現場皆有多家大型買主前來洽談，如剛果金Akinet集團、烏干達Ruperia Group、Mukano集團、阿爾及利亞Madar大型控股集團等，均對團員展示的水處理設備、幫浦、節能設備等產品表示驚艷，現場洽談氣氛熱烈。

為持續推動非洲與我國雙方經貿往來，外貿協會將於11月6日至11月7日辦理「2023年非洲商機日暨臺非CEO論壇」，邀請非洲地區買主以實體方式來台與我國業者進行一對一洽談，並邀請非洲地區商工領袖到場分享最新市場趨勢和商機，歡迎有興趣拓展非洲市場及有意和非洲商工領袖交流的業者參與年度盛事，共襄盛舉！詳情請參考網址（https://isourcing.taiwantrade.com/activity/8cc9a2c8-5114-40cb-9d30-33bae1b2cfe3）。