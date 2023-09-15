台北國際航太暨國防工業展開展 盛迎產業新契機

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2023年「台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」於9月14日起至16日在台北南港展覽1館盛大舉辦，吸引來自美國、英國、法國、新加坡、捷克、德國、土耳其、立陶宛、印度、台灣等10國，近300家國內外知名企業、研究機構、學術界及政府相關單位，使用近千個攤位，展覽規模創歷史新高。

本屆展覽聚焦「翱翔天際」、「探索宇宙」、「鞏固防衛」、「產業縱橫」等四大主題，展示航空、太空、國防、無人系統載具等產業尖端技術、創新產品和製造實力，展現國防航太產業「轉型-創新-結盟」三大亮點，串起軍民合作契機，展現臺灣於航太及國防的雄厚產業實力。

今年的展覽吸引國內外知名大廠參展，包含航太工業龍頭漢翔，航空零配件製造及維修業者台灣摩迪高工、利安科技、長榮航太及亞洲航空，代理銷售軍事領域器材的永亮、秀育，軍警訓練系統大廠全球動力及柏煇，衛星元件大廠創未來、捷揚航電，地面設備大廠攸泰科技、鐳洋科技，自主研發製造運載火箭的陽明交通大學火箭研究中心，無人機研發大廠經緯航太、雷虎科技、中光電、台灣希望創新、田屋，以及擬真玩具槍製造商怪怪貿易等國內知名業者。國際參展商則包括全球前20大國防產業供應商Lockheed Martin、Northrop Grumman、L3Harris、Raytheon、BAE Systems等，還有全球最大的飛機發動機生產商GE Aerospace，航太供應鏈管理專家MoovinV等大廠。

此外，本屆展覽另一亮點—5大產業主題館，有萬眾矚目的國防館、航太公會籌組之航太產業館及由國家太空中心領航的台灣太空形象館，今年也首度邀請到亞洲無人機AI創新應用研發中心，以及中華民國玩具槍協會以專館展出會員廠商之各式最新研發成果與技術，呈現我國國防航太產業的多樣性和活力。而美國在台協會以及捷克臺灣商會也首度以國家館方式參與展出。二年一次的航太國防展，在產業企業的熱情支持下，展覽規模創歷史新高，展覽內容尖端多元，呈現產業最新發展趨勢，更展現出我國提升「國防自主」能力、落實「全民國防」理念的決心。

主辦單位外貿協會董事長黃志芳開幕致詞表示，臺灣在半導體和製造產業擁有深厚的產業實力，是推動國防航太工業關鍵進步動能，而業者強大的自研自製能力，使得本展成為亞洲最具指標的航太及國防產業展，也是業界企業交流合作的絕佳盛會。

美國在台協會處長孫曉雅表示，今年的展覽反映臺灣航太及國防產業的快速發展與成長，以及國際社會對於台灣市場的貿易和投資機會關注度提升。美國館的參展商亦期盼在展覽中尋找合作夥伴的機會。

經濟部國際貿易局副局長李冠志表示，航太產業的發展對於國家的經濟和國防具有極為重要的地位，經濟部也一直全力支持並推動相關領域的發展，如關鍵元件、材料、電子技術等方面的整合性解決方案。而本次展覽提供台灣的產業界與全球企業建立緊密的合作平台。

因應政府推動全民國防政策，展期中外貿協會與中華民國玩具槍協會共同辦理「Airsoft射擊體驗區」，提供參觀者體驗臺灣製擬真玩具槍，以及Airsoft射擊的真實感。體驗區亦規劃「空氣軟槍應用展演」由IPSC氣槍射擊世界賽選手以及美國海軍陸戰隊退役軍官演譯精湛的射擊技巧。

主辦單位舉辦5場論壇，呼應國防與軍工議題，邀請國內外專家企業分享產業的現況及未來趨勢。講師陣容堅強，包含國際無人載具協會（AUVSI）執行長Brian Wynne分享全球無人載具的市場概況，探討國際無人系統合作機會；美國在台協會及產官學研等單位則分享進入國際市場的法規與實戰經驗、產業發展趨勢及技術應用等議題。另外多家參展廠商的研討會，闡述其經營理念、研發的技術、創新的科技及產業洞見，內容豐富，精彩可期。

展覽期間也規劃一系列專業及教育意義兼具的活動，如「達人講堂」有軍事專家及生存遊戲達人分享他們在國防軍事領域的見解及特殊經歷；還有高達42場的「新品發表會」匯聚各領域企業發表最新的研發理念及成果。「主題導覽」提供以最短時間掌握展覽菁華，藉由產業專家的帶領與解說，協助參觀者深度探訪展會，進而促進展覽商機。

TADTE於9月14日展出至16日，歡迎有興趣的業者至官網預先登記參觀，展覽期間憑預登QR Code即可免費入場，展覽最後一天亦開放一般民眾參觀，可線上預填或現場填寫問卷即可免費入場，未滿12歲兒童需家長陪同入場。更多展覽活動詳情請至官網（www.tadte.com.tw）查詢。