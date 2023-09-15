AI智慧驅動外貿力 卓越未來商務新疆域

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由經濟部國際貿易局、外貿協會及Google主辦的「Taiwantrade X Google智慧驅動卓越Grow Export with Al」，9月14日於台北國際會議中心登場。

今（112）年活動以「Grow Export with Al」為主軸，揭示AI除了於行銷及生產的應用外，在企業治理上的人才重新定義與塑造，打造敏捷性組織上也有重要角色。台灣經貿網與身為全球四大科技巨擘GAFA之一的Google自2019年即透過發表數位跨境報告、發掘新興臺灣潛力品牌等主題緊密合作，一同打造協助臺灣企業出海的領航戰艦，本日活動亦吸引超過逾百名企業菁英出席。

外貿協會副秘書長李惠玲表示，台灣經貿網多年來與Google合作下提供企業高效的電商解決方案。數據結合AI是當今商業成功的關鍵，透過AI的跨域應用可打造更吸客的個人化體驗服務。Google臺灣客戶解決方案副總經理李芝禎引用達爾文的適者生存論，AI已是現在進行式，擁抱趨勢者將成最終贏家。Google執行長Sundar Pichai更於2016年就已預言未來將是個AI先決的時代，與AI共存將是企業生存的關鍵。AI透過Learn、Unlearn及Relearn的過程打造越來越聰明的知識模型，而這也是人類面對AI所該抱持的心態。

本日精彩的演講由外貿協會資深顧問李牮斯（James Lee）以分享AI的跨域應用揭開序幕，James認為AI是個時光機、創作夥伴更是未來業界的標準，AI將一切不可能都成為可能，而其超過9成人類的全才超能創造力及智力，更是創作時不可或缺的夥伴，且將有機會改寫未來商業模式。

貿協資深顧問李牮斯James Lee（右1）與數位商務處處長陳鈴君（左2），和業者共同討論AI如何啟動企業成長動能的經驗。圖／貿協提供

Google臺灣雲端服務業務經理廖崇舜分享大型語意模型(LLM)是生成式AI的根基，而Google是開發LLM的創始者，未來也將秉持Responsible AI的原則持續在此領域創新。生成式AI將化巨量資料為精華、加強互動提升顧客體驗、內容生成及打造多元應用的語意模型等四大面向為企業及社會帶來無限的可能。Google臺灣資深客戶經理許家媛指出AI與數位廣告的緊密性，AI除可產出廣告素材外，更可透過從全通路收集的第一手數據協助廣告主建立預測模型，偵測出含金量高的客戶，創造高效成長商機。

身為臺灣貿易總入口網站，台灣經貿網在AI的導入也不遺餘力，台灣經貿網代表分享網站以AI為本的各項創新服務如智慧推薦、智慧直播及智慧AI銷售員等，都是以打造網站成為供應商入駐及買主搜尋臺灣產品首選為目標，期透過AI提升廣告成效及即時翻譯技術將產品行銷全球。

本日精彩的專家關鍵對談，由貿協資深顧問James擔任主持人，邀請外貿協會數位商務處處長陳鈴君，企業代表所羅門及恆智重機分享AI「從何」以及「如何」啟動企業成長動能的經驗。

所羅門協理李佳運分享其AI工具，透過自智能製造的離散場景取樣少量樣本，訓練出第一線作業員肉眼觀察/檢查能力的AI視覺，成爲公司重要的數位資產並提高產品價值。

恆智重機翟清楠副總經理指出AI除了於市場分析、生產及工業4.0扮演重大助力外，運用AI即時收集的數據和資料，讓技術端更正確且快速提出解決方案給客戶，都幫助企業更好地適應國際競爭環境。

外貿協會數位商務處處長陳鈴君分享台灣經貿網整合多元渠道數據，掌握客戶需求及買主輪廓，運用個人化的推薦打造更精準的採購體驗。未來台灣經貿網後台將完成搜尋廣告串接及導入AI語言模型，結合站內數據與站外流量，產出建議關鍵字與文案，這將使企業投放廣告更容易。結合Google Ads，提供最新，且有效、智能的解決方案，幫助企業跨境出海。