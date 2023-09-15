美議員去信商務部 要求全面封鎖華為、中芯

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華為旗艦手機Mate 60 Pro在晶片技術上取得突破，因此在美敲響警鐘，美國眾議院共和黨人士於14日致函美國商務部，要求商務部徹底斷絕華為、中芯國際與美國供應商之間的關聯，以圍堵中國晶片業的發展。

華為早前推出新機Mate 60 Pro，搭載中芯國際代工生產的7奈米製程晶片，一推出旋即引發各界關注，也讓美國政界掀起一波議論。

在眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）領頭下，10 位共和黨眾議員周四去信商務部主管工業和安全事務的副部長艾斯特維茲（Alan Estevez），要求該單位停止向中芯等受到北京當局控制的企業發放許可證，並且呼籲政府施加額外壓力、實施更有效的出口管制。

外媒報導稱，眾議員在信函中要求商務部撤銷中芯和華為所有的現有許可證，並且禁止美國進口中芯中產的晶片，也應將上述兩間企業的所有子公司納入實體清單。

美國商務部尚未對此做出評論，不過該單位於上周表示，目前正努力獲取更多有關7奈米晶片的特性和組成等資訊，且自2019年將華為列入實體清單以來，已有效打擊打擊該公司、迫使其進行業務重整，也使中國付出高昂成本。

在華為推出新機後，美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）曾於本月稍早表示，華為推出新款手機，顯示存在違反美國制裁措施的可能情況，華府應當提升針對華為及中芯的全面出口限制。