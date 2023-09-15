大體積軟裝選擇教你知!沙發小白購買前先做功課

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台灣房價高居不下，好不容易忍痛買下一間房，才發現戶頭裡能用來裝潢的錢所剩無幾，於是近年來「軟裝」關鍵字在網路上越發盛行，除了購屋族新居擺設，就連戀家的租屋族也會花時間、精力研究軟裝，期望能用最少的預算使居家空間舒適最大化。

「軟裝」的定義是指非固定、可移動的裝飾、擺設；沙發、窗簾、掛件、擺飾、油漆等，且因價格比裝潢便宜不少、靈活性大，近幾年聲量逐漸提高，也成為許多小資族的居家美化首選。

確認風格好比點菜，確定主菜才能做口味的調整、配菜的選擇，先做好居家風格的設定等於確立好整體空間架構，有利於格局設定、裝潢設計及軟裝項目選擇。

室內視覺主色由牆面油漆決定，若實在決定不了自家牆面主色，上網做功課也是一個好方法；近年流行的「無印風」、「北歐風」、「侘寂風」都以低明度的白、灰、奶茶色、莫蘭迪色為主，而淺色在視覺上也有放大空間的效果，在房屋坪數普遍不大的台灣尤其受歡迎。

非固定家具也算在軟裝範疇中，其中又以體積最大的「沙發」為第一要素；通常在購買沙發以前有幾點細節需要注意!選對大型物件 注意幾點細節實用、質感更提升

1.尺寸：因應居家環境及擺放位置不同，沙發尺寸也不同，尤其台灣房屋坪數小、畸零地多，尺寸的客製就非常重要，適宜的沙發尺寸能善用每一寸空間，更可以避免讓空間看起來過度擁擠。2.顏色：確認了空間主色後，沙發顏色就可以選擇同色系做搭配，讓整體空間看起來更協調，而有的設計師甚至會選擇與空間主色不同的沙發，利用「撞色」凸顯室內陳設獨樹一格的效果。

3.材質：沙發材質選擇可以說是軟裝的靈魂，選擇得當不止使風格更加強烈，也能對居家整體環境有畫龍點睛的效果；最常見的組合是木質裝潢搭配上皮沙發，一眼就能感受到屋主的品味，給人低調但沉穩的感覺。4.收納：有收納功能的樓梯、牆面以及功能型沙發成為現今的熱門選項；可見坪數小、收納少、屋內亂糟糟，是多數家庭頭疼的原因之一，因此，在設計空間時應將收納問題納入考量，購入物件時也應考慮收納的問題，大幅度利用空間。

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