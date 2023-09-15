0915群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1).歐洲央行艱難的一步：

a.歐央(ECB)周四(9/14日)公布利率決策，將歐元區三大利率均上調1碼(25個基點)，為連續第10次升息

b.市場認為，歐央連續升息顯見把對抗通膨的任務看得比經濟陷入低迷的風險還重

c.拉加德：歐元區經濟處於成長緩慢、低迷的時期

d.ECB在最新的經濟預測中上修了通膨水準，預估今年平均CPI為5.6%、明年為3.2%、後年為2.1%

e.預估今年GDP增速為0.7%，明年1%，後年1.5%，皆為下修值

f.儘管ECB總裁拉加德在記者會上表示政策將轉向「高利率持續時間」且無法確定利率已經觸頂，但市場認為政策轉向就是暗示利率觸頂

g.拉加德：絕大多數委員贊成升息

h.歐央管委會認為關鍵利率已達到限制性水準，倘若目前的利率維持的時間得夠久，將對通膨回到2%目標水準做出重大貢獻

i.至於會在這一水準維持多久，仍仰賴經濟數據決定

j.如果事實證明通膨比預期的更加棘手，就有可能替進一步升息敞開大門

k.ECB緊急疫情資產購買計畫(PEPP)的再投資計畫將持續到2024年底，不過PEPP投資組合會以可預測的速度下滑；歐央這一舉措意味著對歐元區經濟活動的進一步限制

l.在下周的FOMC會議上，聯準會主席鮑爾及其同僚可能避免給出加息已經結束的信號

m.「鷹式懸停」才是聯準會風格：升息動作停止、談話展現鷹派態度

n.前聯準會鷹派大將，前聖路易聯準銀行總裁布拉德(Bullard)認為，聯準會將於9月會議後公布利率點陣圖，官員們可能調高利率預測，因為經濟仍然強勁、通膨依然頑固

2).一桶汽油跟一枝番仔火一桶汽油：

a.零售銷售、PPI(及CPI)都因為油價/能源價格而走高一枝番仔火：就業市場依舊火熱

b.由於汽油價格上漲提高了加油站的收入，8月零售額增幅超過預期。零售額主要是商品，不進行通貨膨脹調整

c.剔除加油站收入，零售額月增0.2%

d.亞馬遜7月的PrimeDay促銷是有記錄以來規模最大的一次，家長們提早開始返校購物，可能提前支出

e.8月網購零售額持平

f.8月核心零售額小幅成長0.1%

g.核心零售銷售與GDP中的消費者支出部分最為密切相關。雖然8月核心銷售不熅不火，但預計服務支出將強勁，這將提振消費

h.有證據顯示，美國人在音樂會、電影和體育賽事等服務上揮霍無度，這可能會推動本季的消費者支出和整體經濟

i.上周初領失業金人數降近去年9月以來新低，4周移動平均值也降至2月以來新低，申請人數未如外界預期在排除先前詐領案件後上升

j.整體數據來看就業市場依然吃緊，凸顯美國經濟彈性

k.有分析指出，儘管上周續領失業金人數小幅上升，但仍低於關鍵的170萬人的水準

l.受能源和交通運輸成本上漲提振，美國8月份生產者價格(PPI)創下一年多以來最大漲幅

m.雖然供應鏈正常化以及許多海外經濟體放緩總體上幫助緩解了躉售層面的通膨壓力，但油價上漲勢將破壞在通膨方面取得的一些進展

n.住房、卡車貨運和機械設備也上漲

o.截止8月，除食品、能源和貿易服務外的最終需求價格年升3%

p.證券經紀相關的服務(部分)也上漲

q.通膨仍是美國家庭的問題，服務通膨在放緩，但能源價格再度上漲

r.由於油價飆升影響，美國CPI再加速，核心CPI增速也有所提升，頑強的通膨恐讓Fed會在更長時間維持高利率。

3).美國CPI、核心CPI月比：

Fed密切留意的超級通膨指標─剔除住房後的核心服務業通膨在8月成長0.37%，遠高7月的0.2%，創2022年9月以來新高。按年來看成長4.05%，仍保持在4%以上的高水準

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