《金融》2023保險業壓力測試 3風險情境整體過關

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【時報記者林資傑台北報導】金管會鑒於總體經營環境不確定性上升，對保險業二度辦理壓力測試。結果顯示，若面對2023年國內再升息4碼、國外再升息6碼，國內外股市均重挫2成、美元大幅升值1成的極端市場風險情境下，壽險業及產險業的整體資本適足率（RBC）及淨值比仍高於法定門檻。

雖然保險業整體表現在此次壓力測試中順利過關，但鑒於此次以2022年底財報為基準，考量去年壽險業因股債雙殺面臨淨值危機、產險業深陷防疫雙險理賠風暴，外界推估此次至少有超過5家保險業者未達標，需對此改善財務體質強身因應。

金管會2021年對保險業首度辦理公版壓力測試。保險局副局長蔡火炎強調，辦理壓力測試的主要目的，在於強化保險業的風險管理能力，協助業者思考公司在極端情境下的風險承受能力及應有因應對策，並非預測經濟情勢發展。

此次壓力測試情境設定3風險面向，包括死亡率及罹病率均提高1.5倍的「保險風險」，國內再升息4碼、國外再升息6碼，國內外股市齊跌2成，美元兌新台幣升值10％的「市場風險」，以及3次規模50年首見、1次規模200年首見的強颱侵台的「氣候變遷風險」

測試結果顯示，壽險業及產險業在保險風險情境下的整體資本適足率為266.2％、337.2％，淨值比為5.66％及19.62％，在市場風險情境下的資本適足率為203.7％、390.4％，淨值比為3.35％、23.57％。產險業在氣候風險情境下的資本適足率為337.2％、淨值比為20.52％。

保險局指出，壽險業及產險業在3大風險情境下，整體資本適足率及淨值比均高於法定門檻的200％及3％。不過，若與2021年首次測試結果相比，壽險業或產險業的整體資本適足率及淨值比表現均明顯下滑，其中壽險業在市場風險情境下已逼近法定門檻邊緣。

對此，蔡火炎表示，目前台灣保險業整體資本適足率及淨值比情形仍屬穩健，將督導保險業持續強化風險控管措施及健全財務結構，以因應環境變化，充實承擔風險能力。