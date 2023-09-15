買盤回籠 台股早盤延續反攻格局

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股15日早盤延續反彈格局，盤中指數高點來到16840點，權王台積電（2330）股價小跌2元，暫報548元，盤面強勢股包括祥碩（5269）、宇環（3276）亮燈漲停，扮演多方指標。

關注美股表現，道瓊工業指數上漲331點，或0.95％，收在34,907點；標普500指數上漲37點，或0.84％，收在4,505點；Nasdaq指數上漲112點，或0.81％，

收在13,926點；費半指數上漲23點，或0.66％，收在3,584點。

美國最新公布8月CPI及PPI雖然稍高於市場預期，然核心CPI及PPI持續下滑，市場預期9月將暫停升息，並且FED Watch利率期貨顯示2023 年FED 都將不會再升息，間接表態市場預期FED升息循環已結束。

統一投顧指出，台股成功在半年線打第二支腳，顯示半年線為台股強勁下檔支撐，15日在科技股領軍下，指數強彈226點，逼近季線16,840點。透過類股良性輪動，可望化解凌亂籌碼賣壓，短多趨勢不變，預期整理後隨著旺季效應來臨，未來仍有機會挑戰萬七。

盤面資金聚焦光通訊、IP、車用零組件、PCB，如兆利、前鼎、華星光、波若威、上詮、力旺、堤維西、東陽、博智等短線強勢。