社區充電樁裝不裝？ 過來人曝價格

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2021年歐盟執委會提出禁售新燃油車政策，「2035年新售車都要零碳排」，意味著業者未來不可再生產燃油車，而台灣為落實2050淨零排放發展目標，訂出2040年禁售燃油車的目標，因此電動車為近年熱門話題之一，零碳政策連帶影響民眾購屋時對車位的考量。

購買電動車，得思考充電問題。部分社區大樓配有充電樁，由社區管委會提案通過興建充電樁，還可獲得補助，但安裝充電樁需較高的預算，不易獲得全體住戶同意，因此電動車屋主可能面臨「停車格無法充電」的一大隱憂。

一名網友在論壇PPT發文表示，自家大樓管委最近開會討論增設充電車位，原PO贊成裝設，認為可以提高整體房價，但也有住戶因要花錢配置供電系統而反對，讓原PO好奇大家是否願意多花錢購買充電車位？

有網友贊成，「這是不可逆的趨勢，現在新建案大多標配，你們社區不能裝，未來車位就相對不值錢」、「電動車是趨勢，現在開的人少，等到普及後自然會通過」、「自家充電多半是在離峰時間，慢慢充整晚，隔天早上睡醒爽爽開出門」。

但多數人持反對意見，認為充電車位較平面車位昂貴，「管委會最近同意專線槽，將近100萬元」、「我隔壁開案開到電動車位280萬元了，大樓統一管理」、「本來沒有的要社區同意設置幾乎不可能」。也有網友分析，「等到台灣非常需要充電樁時，外面也會有一堆充電站」、「搞不好未來加油站全部轉成加電站」。

設充電樁過住戶這關 高門檻