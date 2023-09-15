《金融》國銀對中小企新增放款 前7月達標率53%

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【時報記者林資傑台北報導】金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2023年7月底，國銀對中小企業放款餘額為9兆4849億元，月增達536億元、為今年第三高，累計前7月國銀對中小企業放款新增2015.61億元，較全年新增3800億元目標達成率53.04％。

金管會統計，截至7月底，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.51％、月減0.93個百分點，占民營企業放款餘額比率為68.8％、月減1.12個百分點。中小企業平均逾放比0.24％、月減0.01個百分點。

銀行局副局長林志吉表示，經詢問部分銀行知悉，前7月對中小企業放款增加主要有3因素。包括，經濟部在疫情解封後推出對中小企業的信用保證基金等、企業集團因應投資布局，帶動資金需求升溫，以及房市高檔盤整、政府推動都更，帶動不動產融資相關需求。

對於今年前7月新增金額低於2021年的4762.11億元及2022年的3749.35億元，林志吉表示，前2年主要有政策性貸款因素帶動，部分中小企業在到期後可能未續借。不過，國銀對中小企業放款動能自3月起逐步回溫，對於達成今年新增放款目標仍有信心。

前7月對中小企業新增放款較多的前5大國銀，依序為北富銀627.62億元、中信銀289.82億元、永豐銀225.97億元、華銀183.17億元、玉山銀174.19億元。北富銀增加較多，主因加計原日盛銀314.68億元，但排除此因素後為新增312.94億元，仍爭冠國銀。

而前7月對中小企業減少放款較多的前5大國銀，則依序為臺銀200.39億元、一銀67.11億元、台灣星展銀20.77億元、渣打銀13.69億元、京城銀12.71億元。

至於累計對中小企業放款較多的前5大國銀，則依序為一銀9233.3億元、合庫8294.46億元、臺企銀7337.19億元、華銀7115.06億元、兆豐銀6256.51億元，均為公股行庫。